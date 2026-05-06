احمدی: زرندیه قطب صنعتی و پیشتاز انرژی خورشیدی در مرکزی است

به گزارش خبرنگار مهر،مهدی احمدی عصر چهارشنبه در آیین افتتاح اتاق بازرگانی شهرستان زرندیه با اشاره به ظرفیتهای صنعتی و اقتصادی این شهرستان بر لزوم تقویت سرمایهگذاری و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر تأکید کرد و گفت: اتاق بازرگانی میتواند با ایفای نقش تسهیلگر، مسیر رفع موانع تولید و جذب سرمایهگذاری در زرندیه را هموارتر کند.
فرماندار زرندیه با بیان اینکه زرندیه یکی از سه قطب صنعتی استان مرکزی و از مناطق مهم صنعتی کشور به شمار میرود، اظهار کرد: این شهرستان به دلیل برخورداری از ظرفیتهای مناسب در حوزه صنعت، تولید و سرمایهگذاری، از جایگاه ویژهای در توسعه اقتصادی استان برخوردار است.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ممتاز زرندیه در کریدور ارتباطی چند استان و نزدیکی آن به پایتخت افزود: این موقعیت راهبردی، فرصت مناسبی برای گسترش فعالیتهای صنعتی و تجاری فراهم کرده و لازم است با برنامهریزی دقیق از این ظرفیت در مسیر توسعه اقتصادی بهرهبرداری شود.
فرماندار زرندیه با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی، قضایی و بخش خصوصی تصریح کرد: رویکرد توسعهمحور در استان مرکزی و همکاری میان نهادهای مختلف میتواند نقش مؤثری در رفع موانع تولید و تسهیل روند سرمایهگذاری داشته باشد.
احمدی با اشاره به چالش ناترازی انرژی در کشور گفت: حرکت صنایع به سمت استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه انرژی خورشیدی، ضرورتی اجتنابناپذیر است و زرندیه در این زمینه از ظرفیتهای قابل توجهی برخوردار بوده و در سطح استان پیشتاز محسوب میشود.
وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت مناسب شهرستان در حوزه انرژی خورشیدی، واحدهای صنعتی میتوانند با بهرهگیری از فضاهای موجود در مجموعههای صنعتی، نسبت به احداث نیروگاههای خورشیدی اقدام کنند تا بخشی از مشکلات ناشی از قطعی برق و افزایش هزینههای تولید کاهش یابد.
فرماندار زرندیه همچنین با اشاره به نقش اتاق بازرگانی در توسعه اقتصادی منطقه گفت: اتاق بازرگانی بهعنوان پارلمان بخش خصوصی میتواند نقش مهمی در شناسایی و پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی، انتقال مطالبات آنها به سطوح تصمیمگیری و ایجاد ارتباط مؤثر میان بخش خصوصی و حاکمیت ایفا کند.
وی افزود: استقرار دفتر اتاق بازرگانی در زرندیه فرصت مناسبی برای فعالان اقتصادی این شهرستان فراهم کرده است تا بتوانند از خدمات تخصصی، مشاورههای اقتصادی و تسهیل در امور اداری بهرهمند شوند و زمینه برای جذب سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری در منطقه فراهم شود.
احمدی با تأکید بر اهمیت تعامل میان صنعتگران و دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی میتواند بهعنوان بازوی کارشناسی و تسهیلگر، نقش مؤثری در کاهش بروکراسی اداری، حل مشکلات فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار در شهرستان ایفا کند.
وی تصریح کرد: با تعامل و همکاری سازنده میان اتاق بازرگانی، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، میتوان مسیر توسعه صنعتی زرندیه را هموارتر کرد و گامهای مؤثری در جهت رشد اقتصادی، افزایش تولید و رونق سرمایهگذاری در این شهرستان برداشت.
