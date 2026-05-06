به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یدالله جوانی در همایش بصیرتی و حکمت مطهر سپاه شهرستان ابهر که در سالن اجتماعات شهید باهنر برگزار شد، با تأکید بر ماهیت تقابل ایران و آمریکا، این جنگ را نبردی میان جبهه انسانیت و ضد انسانیت دانست و گفت: تقویت همهجانبه کشور برای مقابله با تهدیدات ضروری است.
وی با اشاره به تدابیر حکیمانه امام خامنهای شهید، اظهار کرد: از سالهای اول زعامت رهبر شهید، جنگ آمریکا و اسرائیل و ظالمترین قدرتهای جهان علیه ما قابل پیشبینی بود.
جوانی با اشاره به دوراندیشی رهبر معظم انقلاب ادامه داد: از آنجایی که رهبر شهید ما پیشبینی میکردند دشمنان به سراغ ما بیایند، کشورمان را به اندازهای قدرتمند ساختند که بتوانیم مقابل این قدرتهای ظالم ایستادگی کنیم.
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به رفتار و منش پیامبر اکرم (ص) در جامعه افزود: وقتی پیامبر اکرم (ص) کلام حق را بیان میکردند، طواغیت آرام نمیگرفتند و هنوز هم همینگونه است.
جوانی در ادامه با اشاره به مؤلفههای قدرت کشورمان ایران بیان کرد: قوی بودن فقط در زمینه امنیتی و دفاعی نیست، بلکه در همه عرصههای علمی، اقتصادی، پزشکی و ... باید قدرتمند شویم تا هیچ کشور یا قدرتی جرأت دستدرازی به کشور ما را نداشته باشد.
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به یاوهگوییهای ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، قبل از آغاز جنگ، افزود: ترامپ چندی قبل از آغاز جنگ مطرح کرد که آمریکا ۴۷ سال میخواهد با ایران مقابله کند و نمیتواند، اما من میتوانم. این فرد متوهم گفت که این کار را انجام میدهد و تمام جنگافزارها و ارتش خود را آورد.
جوانی افزود: برخی نیز تصور متوهمانه داشتند که ایران شکست میخورد، اما جملهای که گفتمانسازی شد این بود: «تو نمیتوانی». ما پیروز جنگ شدیم، اما جنگ ما تمام نشده و باید به نقطهای برسیم که هیچ کشوری جرأت تعرض به ایران را نداشته باشد.
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه با اشاره به نتیجه و پیامدهای جنگ ایران و آمریکا، گفت: دشمن قبل از آغاز جنگ رمضان توهم پیروزی داشت، اما پس از جنگ و در حال حاضر آمریکاییها وحشتزده و نگرانند و در اصفهان حادثهای شبیه طبس دوم اتفاق افتاد. این همان وعده الهی است که میفرماید ما در قلب مؤمنان سکینه و آرامش و در دل دشمنان رعب و وحشت ایجاد میکنیم.
جوانی با اشاره به اهمیت حضور حماسی مردم، افزود: حضور و پشتیبانی مردم اصلیترین مؤلفه قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
