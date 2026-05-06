به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه فجر استان فارس در اطلاعیه از وقوع انفجار کنترل شده در جهرم خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است:

به اطلاع شهروندان محترم شهرستان جهرم می‌رسد، تعدادی بمب عمل‌نکرده، فردا صبح با حضور تیم‌های تخصصی چک و خنثی، به‌صورت کنترل‌شده در حوالی شهرک محمدآباد جهرم منهدم خواهد شد.

این عملیات با هدف تأمین ایمنی منطقه و پیشگیری از هرگونه خطر احتمالی، از ساعت ۸:۰۰ صبح تا ۱۴:۰۰ انجام می‌شود.

از شهروندان گرامی درخواست می‌شود در صورت شنیدن صدای انفجار در این محدوده، آرامش خود را حفظ کرده و از نزدیک شدن به محل عملیات جداً خودداری کنند.