به گزارش خبرگزاری مهر،روابط عمومی سپاه فجر فارس اعلام کرد: هفته گذشته در پی اقدام تروریستی آمریکایی-صهیونیستی، بمبهای خوشهای در منطقه روستای کفری شیراز پرتاب شد که منجر به شهادت و مجروحیت جمعی از شهروندان بیگناه شد.
اگرچه گروههای چک و خنثیسازی یگانهای رزم سپاه، موفق به شناسایی و انهدام حجم قابل توجهی از این بمبها شدند، اما همچنان احتمال وجود مواد منفجره در نقاط کوهستانی وجود دارد.
متاسفانه صبح امروز انفجار یکی از این بمبها در ارتفاعات اطراف، به شهادت یک شهروند و مجروحیت چند تن دیگر انجامید.
در همین راستا، روابط عمومی سپاه فجر فارس با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: مناطق کوهستانی سبزپوشان، قرهباغ (شامل روستاهای کوشک بیدک، اسلاملو و سنجانک) و ارتفاعات کفری همچنان در اولویت خطر قرار دارند و مواردی نظیر ریختن بمب حرارتی و مینگذاری توسط دشمن در این مناطق بهطور قطعی محرز شده است.
تاکید بر پرهیز از طبیعتگردی در روز ۱۳ فروردین
با توجه به همزمانی این وضعیت با روز طبیعت (۱۳ فروردین) و فصل برداشت کنگر و قارچ، سپاه فجر فارس تاکید کرد: شهروندان از هرگونه تردد و صعود به ارتفاعات مناطق مذکور تا اطلاع ثانوی و اعلام رسمی رفع خطر از سوی مراجع ذیصلاح جدا خودداری کنند.
در صورت مشاهده هرگونه شیء مشکوک یا باقیمانده بمب، از نزدیک شدن پرهیز کرده و مراتب را سریعا به دستگاههای امنیتی و انتظامی اطلاع دهند؛ رعایت این هشدار برای حفظ امنیت جانی شهروندان امری ضروری است.
