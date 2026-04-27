به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل حسنی با اعلام جزئیات عملیات انهدام مهمات جنگی باقی‌مانده از دوران جنگ تحمیلی، اظهارکرد: طی ۴۸ ساعت آینده و در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، چندین مرحله انفجار کنترل‌شده در شهر شیراز و برخی روستا های اطراف صورت می‌گیرد.

وی افزود: این عملیات با هدف امحای پرتابه‌ها و گلوله‌های عمل‌نکرده متعلق به رژیم‌های جنایتکار آمریکایی و صهیونیستی که از جنگ تحمیلی بر جای مانده، در محدوده بلوار مدرس و میدان محراب اجرا می‌شود.

سرپرست معاونت سیاسی استانداری فارس تصریح کرد: تمامی اقدامات با هماهنگی کامل نیروهای نظامی و دستگاه های امدادی انجام می‌شود و جای هیچ نگرانی وجود ندارد.