۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۵۲

اجرای انفجارهای کنترل‌شده در شیراز طی ۴۸ ساعت آینده

شیراز-سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس از اجرای انفجارهای کنترل‌شده طی ۴۸ ساعت آینده درشیراز خبر داد و گفت:این عملیات برای انهدام مهمات عمل‌ نکرده از جنگ رمضان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل حسنی با اعلام جزئیات عملیات انهدام مهمات جنگی باقی‌مانده از دوران جنگ تحمیلی، اظهارکرد: طی ۴۸ ساعت آینده و در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، چندین مرحله انفجار کنترل‌شده در شهر شیراز و برخی روستا های اطراف صورت می‌گیرد.

وی افزود: این عملیات با هدف امحای پرتابه‌ها و گلوله‌های عمل‌نکرده متعلق به رژیم‌های جنایتکار آمریکایی و صهیونیستی که از جنگ تحمیلی بر جای مانده، در محدوده بلوار مدرس و میدان محراب اجرا می‌شود.

سرپرست معاونت سیاسی استانداری فارس تصریح کرد: تمامی اقدامات با هماهنگی کامل نیروهای نظامی و دستگاه های امدادی انجام می‌شود و جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

