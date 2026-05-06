حمله خرس سیاه به احشام در رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان ساعدپناه با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی دریافت شکایاتی مبنی بر حمله خرس سیاه به آغل دام‌ها و بروز خسارت به دامداران منطقه صحرارود فاریاب، ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بلافاصله برای بررسی موضوع و پیگیری شکوائیه‌های مردمی به محل اعزام شدند.

وی افزود: کارشناسان و محیط‌بانان ضمن بازدید از محل و برآورد خسارات وارده، آموزش‌های لازم را به دامداران منطقه جهت مواجهه با حیات وحش ارائه دادند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست رودان تاکید کرد: برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی و کاهش خسارات مالی، دامداران ملزم به ایمن‌سازی و محصور کردن اصولی آغل گوسفندان هستند. همچنین با توجه به اهمیت حفظ این گونه ارزشمند و در معرض خطر، بر موضوع بیمه کردن دام‌ها جهت جبران خسارات احتمالی مجدداً تاکید شده است.

ساعدپناه در پایان از اهالی منطقه خواست در صورت مشاهده حیات وحش در نزدیکی مناطق مسکونی یا محل نگهداری دام، مراتب را سریعاً به اداره محیط زیست اطلاع داده و از هرگونه اقدام خودسرانه که منجر به آسیب به حیوان شود، خودداری کنند.