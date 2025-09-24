به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان ساعدپناه، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست رودان امروز با اشاره به حمله یک قلاده خرس سیاه آسیایی به آغل دام دامداران روستای بلاکستون فاریاب شهرستان رودان، اظهار داشت: متاسفانه در این تعرض، یک راس گوسفند تلف و چند راس دیگر نیز زخمی شدند.

وی افزود: ماموران محیط زیست پس از اطلاع از این حادثه، به سرعت در محل حاضر شده و توصیه‌های لازم را برای ایمن‌سازی آغل و محل نگهداری دام به دامداران ارائه کردند تا از وقوع خسارات مجدد جلوگیری شود.

خشکسالی و تعرض انسانی، عوامل اصلی حملات خرس

میثم قاسمی، معاون طبیعی و تنوع زیستی اداره کل محیط زیست هرمزگان، گفت: خشکسالی‌های اخیر، کمبود مواد غذایی در زیستگاه‌های طبیعی و تعرض انسانی به این زیستگاه‌ها از جمله عوامل اصلی بروز چنین حوادثی است.

وی با تاکید بر لزوم همزیستی مسالمت‌آمیز انسان و حیات وحش، تصریح کرد: پس از بررسی‌های کارشناسی، میزان دقیق خسارت وارده به دامداران تعیین و برای جبران آن به بیمه ارسال خواهد شد.

قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: شهرستان‌های رودان، سیریک، بشاگرد و میناب، زیست‌گاه‌های اصلی خرس سیاه آسیایی در کشور محسوب می‌شوند و حفاظت از این گونه ارزشمند نیازمند همکاری و مشارکت همه جانبه مردم و مسئولان است.