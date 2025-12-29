به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان ساعدپناه اظهار کرد: در پی دریافت شکایات مردمی مبنی بر حمله پلنگ به دام‌های اهلی در روستای رهدار، اکیپ‌های یگان حفاظت محیط زیست با حضور در محل، موضوع را مورد بررسی و بازدید میدانی قرار دادند.

وی افزود: در این بررسی‌ها مشخص شد پلنگ با ورود به آغل دام دو نفر از دامداران در بافت مسکونی روستا، به دام‌ها حمله کرده و در مجموع ۶ رأس بز داشتی را تلف کرده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رودان با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از حادثه، تصریح کرد: در جریان این بازدیدها، توصیه‌های لازم در خصوص ایمن‌سازی آغل‌های دام به منظور جلوگیری از تکرار خسارت‌های احتمالی حیات‌وحش به دامداران ارائه شد و بر ضرورت بیمه شدن دام‌ها تأکید گردید.

ساعدپناه خاطرنشان کرد: گزارش خسارت وارده به همراه مستندات مربوطه تهیه شده و به منظور طی مراحل قانونی جبران خسارت، به اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان ارسال خواهد شد.

وی در پایان بر همکاری دامداران در رعایت نکات ایمنی و اصول حفاظتی برای کاهش تعارضات میان انسان و حیات‌وحش تأکید کرد.