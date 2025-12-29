  1. استانها
خسارت پلنگ به دام‌های روستای رهدار رودان

رودان- فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رودان، از حمله یک قلاده پلنگ به دام‌های اهلی در روستای رهدار از توابع بخش مرکزی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان ساعدپناه اظهار کرد: در پی دریافت شکایات مردمی مبنی بر حمله پلنگ به دام‌های اهلی در روستای رهدار، اکیپ‌های یگان حفاظت محیط زیست با حضور در محل، موضوع را مورد بررسی و بازدید میدانی قرار دادند.

وی افزود: در این بررسی‌ها مشخص شد پلنگ با ورود به آغل دام دو نفر از دامداران در بافت مسکونی روستا، به دام‌ها حمله کرده و در مجموع ۶ رأس بز داشتی را تلف کرده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رودان با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از حادثه، تصریح کرد: در جریان این بازدیدها، توصیه‌های لازم در خصوص ایمن‌سازی آغل‌های دام به منظور جلوگیری از تکرار خسارت‌های احتمالی حیات‌وحش به دامداران ارائه شد و بر ضرورت بیمه شدن دام‌ها تأکید گردید.

ساعدپناه خاطرنشان کرد: گزارش خسارت وارده به همراه مستندات مربوطه تهیه شده و به منظور طی مراحل قانونی جبران خسارت، به اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان ارسال خواهد شد.

وی در پایان بر همکاری دامداران در رعایت نکات ایمنی و اصول حفاظتی برای کاهش تعارضات میان انسان و حیات‌وحش تأکید کرد.

