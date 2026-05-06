به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه چهارشنبه در جمع مردم با اشاره به تهدیدهای اخیر دشمنان علیه ایران، اظهار داشت: دشمن می‌گوید من این سلاح‌ها را دارم و ایران را نابود می‌کنم، اما امروز آمریکا با همه قدرتش چه کرده است؟ دیدید و دیدیم که حرف مردم درست است.

وی افزود: شعار ملت ایران «جنگ جنگ تا پیروزی» است و هیچ مسئولی در هیچ جای کشور، یک سر سوزن اجازه ندارد از شعار مردم و پیام رهبری عقب‌نشینی کند. مردم ما بر کف خیابان‌ها از نخبگان پیشی گرفتند و شجاعت به خرج دادند. مجموعه ملت بزرگ ایران مبعوث شده‌اند و حرف اول و آخر را مردم می‌زنند؛ حتی رهبری نیز همان را می‌گویند که مردم در خیابان‌ها فریاد می‌زنند.

نائب‌رئیس مجلس تصریح کرد: ما آمده‌ایم تا ترامپ را تمام کنیم. او توطئه کرده که به خلیج فارس و دریای عمان بیاید و محاصره راه بیندازد، اما جنگ امروز، جنگ اراده‌هاست و از موشک و کشتی و اف‌۳۵ عبور کرده است.

حاجی‌بابایی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمن گفت: برخی گرانی‌ها مربوط به جنگ اقتصادی نیست و باید کاملاً کنترل شود. مردم ما می‌فهمند کدام گرانی واقعی است و کدام نیست. همه مسئولان مکلف‌اند برای رضایت ملت، با تمام قدرت وارد میدان شوند.

وی تأکید کرد: آمریکا و اروپا باید بدانند تحمل ملت ایران بیشتر از آنهاست. تا یک ماه آینده انفجار قیمت نفت رخ می‌دهد که نه اروپا می‌تواند تحمل کند و نه آمریکا. ما در خیابان‌ها ایستاده‌ایم، صد بار کشته و زنده شویم، یک سر سوزن در برابر آمریکا تسلیم نیستیم.

نائب‌رئیس مجلس در پایان خاطرنشان کرد: ما ایستادیم و تبدیل به ابرقدرتی شدیم که تنگه هرمز را در اختیار دارد. این حرف، حرف تعریف از قدرت شما مردم عزیز، خواهران و برادران است و خداوند پشتیبان ملت ایران است.