۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۴۲

حاجی بابایی: هیچ مسئولی حق عقب‌نشینی از خطِ رهبری را ندارد

میناب-نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ایستادگی تاریخی ملت ایران در برابر تهدیدهای دشمنان، گفت: هیچ مسئولی حق عقب‌نشینی از خطِ رهبری را ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه چهارشنبه در جمع مردم با اشاره به تهدیدهای اخیر دشمنان علیه ایران، اظهار داشت: دشمن می‌گوید من این سلاح‌ها را دارم و ایران را نابود می‌کنم، اما امروز آمریکا با همه قدرتش چه کرده است؟ دیدید و دیدیم که حرف مردم درست است.

وی افزود: شعار ملت ایران «جنگ جنگ تا پیروزی» است و هیچ مسئولی در هیچ جای کشور، یک سر سوزن اجازه ندارد از شعار مردم و پیام رهبری عقب‌نشینی کند. مردم ما بر کف خیابان‌ها از نخبگان پیشی گرفتند و شجاعت به خرج دادند. مجموعه ملت بزرگ ایران مبعوث شده‌اند و حرف اول و آخر را مردم می‌زنند؛ حتی رهبری نیز همان را می‌گویند که مردم در خیابان‌ها فریاد می‌زنند.

نائب‌رئیس مجلس تصریح کرد: ما آمده‌ایم تا ترامپ را تمام کنیم. او توطئه کرده که به خلیج فارس و دریای عمان بیاید و محاصره راه بیندازد، اما جنگ امروز، جنگ اراده‌هاست و از موشک و کشتی و اف‌۳۵ عبور کرده است.

حاجی‌بابایی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمن گفت: برخی گرانی‌ها مربوط به جنگ اقتصادی نیست و باید کاملاً کنترل شود. مردم ما می‌فهمند کدام گرانی واقعی است و کدام نیست. همه مسئولان مکلف‌اند برای رضایت ملت، با تمام قدرت وارد میدان شوند.

وی تأکید کرد: آمریکا و اروپا باید بدانند تحمل ملت ایران بیشتر از آنهاست. تا یک ماه آینده انفجار قیمت نفت رخ می‌دهد که نه اروپا می‌تواند تحمل کند و نه آمریکا. ما در خیابان‌ها ایستاده‌ایم، صد بار کشته و زنده شویم، یک سر سوزن در برابر آمریکا تسلیم نیستیم.

نائب‌رئیس مجلس در پایان خاطرنشان کرد: ما ایستادیم و تبدیل به ابرقدرتی شدیم که تنگه هرمز را در اختیار دارد. این حرف، حرف تعریف از قدرت شما مردم عزیز، خواهران و برادران است و خداوند پشتیبان ملت ایران است.

کد مطلب 6822613

