حاجی بابایی: حفظ نظام خط قرمز ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی شامگاه پنجشنبه در تجمع شبانه مردم رشت با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: رهبر عزیزمان فرمودند «شما پیروز میدانید» و ما این را فهمیدیم. کشور ما پیروز شده و دشمن در سراشیبی ضعف قرار دارد.

وی با بیان اینکه هیچکس یک سر سوزن از خواسته رهبری و مردم عقب نخواهد نشست، افزود: زبان کسی که میخواهد از طرف مردم ایران حرف بزند باید مثل موشک های سید مجید موسوی باشد.

نائب رئیس مجلس تصریح کرد: مردم به سید مجید موسوی و فرماندهان رشید سپاه و ارتش اعتماد صددرصد دارند، اما درباره تیم مذاکره کننده هنوز این اعتماد وجود ندارد و به همین دلیل مردم بیشتر به خیابان می آیند تا بگویند با چشم باز نظاره گر هستند.

حاجی بابایی با تأکید بر اینکه قدرت ما موشک ها و حضور مردم در کف خیابان است، گفت: هرکس نمیتواند مثل موشک های ما و مثل مردم ما مذاکره کند، بهتر است که نرود. ما امروز خونخواه امام شهید خود هستیم و میگوییم «یا لثارات الحسین».

وی ۲۲ دی، ۲۲ بهمن و ۲۲ اسفند را روزهای تاریخی حضور حداکثری مردم دانست و خاطرنشان کرد: جمعیت هایی که در این روزها آمدند با یکدیگر قابل مقایسه نیست و انشاءالله پیروزی قطعی از آن ملت ایران خواهد بود؛ پیروزی یعنی آمریکا زانو بزند.

نائب رئیس مجلس با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر اتحاد و انسجام ملی، اضافه کرد: رهبری امشب محکم اعلام کرد که رمز پیروزی اتحاد است. مستقیم به رهبری نگاه کنید. من خدا را شاهد میگیرم که کنار آمدن با آمریکای جنایتکار امکانپذیر نیست؛ هیهات من الذله.

رهبر ما شهید شد تا اسلام بماند

حاجی بابایی با بیان اینکه تمام نیروهای مسلح ما دستشان روی ماشه است و دیگر گول نمی خوریم، گفت: ما از اتوبان ولایت خارج نمیشویم. حرف اول و آخر ما همان است که رهبری اعلام کند.

وی همچنین به سخن کلیدی رهبر معظم انقلاب درباره «دریافت اخبار جنگ» اشاره کرد و گفت: کسی که در شهر می چرخد و خبر سم آلود تولید یا منتشر میکند، ملعون است. خداوند میفرماید کسانی که مردم را میترسانند، لعنت بر آنها.

نائب رئیس مجلس با اشاره به شهادت رهبر شهید و ابعاد آن، تصریح کرد: هفته قبل در تلویزیون فرودگاهی را نشان دادند که هواپیماها از آن بلند شدند، رهبر ما را شهید کردند، سپس دوباره در همان فرودگاه نشستند و خلبانان به هتل رفتند. چه کسی پاسخگوی این شهادت است؟

حاجی بابایی خاطرنشان کرد: رهبر ما شهید شد تا اسلام بماند، همانطور که امام حسین (ع) شهید شد تا اسلام ناب بماند. ما موفق شدیم اسلام ناب را جایگزین اسلام آمریکایی کنیم. امروز عراق تمام شد، یمن با جمعیت میلیونی ایستاده است و سوریه نیز پس از این اقتدار، در کنار جبهه مقاومت خواهد بود.

وی در پایان با تأکید بر حفظ نظام جمهوری اسلامی به عنوان خط قرمز ملت، گفت: ما دنبال بمب اتم نیستیم؛ بمب اتم ما همان ملت ایران است. ما تنگه هرمز را در اختیار داریم. در جنگ ۴۰ روزه، روزی ۱۰۰ موشک ایرانی به اقیانوس زده شد. امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی نمیتوانند هیچ غلطی بکنند.