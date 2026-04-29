به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی عصر چهارشنبه در مراسم رزمایش اقتدار جان‌فدایان ایران امام رضایی در آستارا با گرامیداشت یاد امام خمینی(ره) و شهدای انقلاب اسلامی گفت: امروز در پیشگاه رهبر عزیزمان و ملت بزرگ ایران ادای احترام می‌کنیم و این توفیق بزرگی است که در جمع مردم پرافتخار آستارا حضور دارم.



وی با اشاره به برگزاری رزمایش سراسری اقتدار در کشور افزود: این اجتماع عظیم پیام‌های روشنی برای دشمنان دارد؛ نخستین پیام ملت ایران به آمریکا این است که شعار مردم ما همچنان "نه سازش، نه تسلیم، نبرد با آمریکا" است. ملت ایران هیچ‌گاه دنبال جنگ نبوده و نیست، اما هرگز زیر بار ظلم و زور نخواهد رفت.



نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جنگ شصت‌روزه و شهادت رهبر انقلاب و فرماندهان برجسته گفت: آمریکا جنایتکار رهبر ما را به شهادت رساند و جنگی ویرانگر به راه انداخت، اما در نهایت خود مجبور به اعلام آتش‌بس شد. این واقعیت نشان داد که ملت ایران دست برتر را دارد و آمریکا در برابر مقاومت ملت ایران شکست خورده است.



وی با تأکید بر خطوط قرمز جمهوری اسلامی در موضوع هسته‌ای اظهار داشت: تحقیق و غنی‌سازی اورانیوم جزو اصول غیرقابل مذاکره ملت ایران است. آمریکا باید ده مطالبه ملت ایران را بپذیرد و هیچ عقب‌نشینی در برابر زیاده‌خواهی دشمن قابل بخشش نیست.



حاجی بابایی با اشاره به پژوهش‌های بین‌المللی گفت: حتی در مطالعات دانشگاه‌های آمریکا تأکید شده که اگر جنگ با ایران ادامه پیدا کند، آمریکا شکست خواهد خورد. امروز دنیا پذیرفته است که جمهوری اسلامی ایران یکی از چهار ابرقدرت جهان است و ملت ایران توانسته بزرگ‌ترین قدرت پوشالی دنیا را به عقب‌نشینی وادار کند.



وی با بیان اینکه حضور مردم در خیابان‌ها و راهپیمایی‌ها بسیار مهم است اما کافی نیست، افزود: رسالت سنگین‌تر این است که همانند پیامبران، دل‌های منقلب مردم را دست بگیریم و به میدان بیاوریم. امروز باید مرجعیت‌های اجتماعی دروغین را کنار بزنیم و شهیدانی چون سلیمانی، حاجی‌زاده و موسوی را به‌عنوان قله‌های حقیقت جامعه معرفی کنیم.



نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر وحدت ملی و نقش مردم آستارا در این حرکت عظیم، شعارهای «هیهات من‌الذله» و «مرگ بر آمریکا» را سر داد و این اجتماع را نماد اقتدار و همبستگی ملت ایران دانست.