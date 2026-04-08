به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی شامگاه چهارشنبه در اجتماع شبانه مردم لنگرود، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، امام شهید، شهید مطهری، شهدای جنگ سوم (جنگ ترکیبی) و به ویژه شهدای شهرستان لنگرود، اظهار داشت: من حدود ۴۰ روز است شبانه‌روز در خیابان‌ها از این شهر به آن شهر می‌گردم تا آرمان‌های امام را دنبال کنم. صحبتم را با «هیهات من الذله» شروع کردم و امروز هم همان شعار را سر می‌دهیم. آنچه گفتیم، می‌گوییم و خواهیم گفت، یکی است.

نائب‌رئیس مجلس با اشاره به ده‌ها مورد از خواسته‌های مردم در کف خیابان‌ها تصریح کرد: ما دندان روی دندان فشرده‌ایم و اذیت می‌شویم، ولی چون بزرگان نظام به جمع‌بندی رسیده‌اند که مذاکره کنند، ما اطاعت می‌کنیم. اما این جمع‌بندی فقط در صورتی درست است که آن مذاکره، پشتش موشک‌های سید مجید موسوی باشد و آن قدرت حضور داشته باشد.

حاجی‌بابایی تأکید کرد: مذاکره‌ای که آن قدرت را نداشته باشد، مورد قبول ما نیست. آنچه ما گفتیم و خواستیم باید طی ۱۵ روز اجرا شود. یک سر سوزن کوتاه بیاییم یعنی دوباره جنگ. همانطور که امروز رژیم صهیونیستی علیه حزب‌الله قلب ملت مسلمان دنیا اقدام کرد.

وی با اشاره به حملات اخیر رژیم صهیونیستی گفت: این اقدام حداقل نیاز به ۲۰۰ موشک پاسخ دارد. الله اکبر! یه جاهایی باید ایستاد، یه جاهایی باید محکم بود. آنجا که بزرگان نظام می‌فرمایند روی چشم، اما هر مذاکره‌ای که یک سر سوزن از خواسته ملت کوتاه بیاید، مورد قبول ما و ملت نیست.

شکست قطعی مال آمریکا و رژیم صهیونیستی است

نائب‌رئیس مجلس خطاب به مردم گفت: مردم عزیز، هر کشوری با ابرقدرتی بجنگد، اگر آن ابرقدرت نتواند قاطعانه پیروز شود، شکست خورده است. شکست قطعی مال آمریکاست، شکست قطعی مال رژیم منحوس صهیونیستی است و شکست قطعی مال کشورهای حاشیه خلیج فارس که به ما کمک نکردند و ما پاسخشان را دادیم.

حاجی‌بابایی با اشاره به شعار نابودی رژیم صهیونیستی افزود: یکی از شعارهای ما این است که رژیم صهیونیستی باید نابود شود. با خودم فکر کردم اگر ما بتوانیم این ۱۰ شرط را محکم از این رژیم بگیریم، چیزی از آن باقی نمی‌ماند. پس صحبت کردن ما هم جنگ است. می‌گوییم جنگ جنگ تا پیروزی.

وی تأکید کرد: باید صدای ما، صدای غرش موشک‌ها را در گفتگو بشنویم. باید قدرتمندانه با آمریکا حرف زد و نباید کوتاه آمد. به ما گفتند آمدیم بجنگیم که بمب اتم نداشته باشیم. شما نفهمیدید؟ ما بمب اتممان را در تنگه هرمز شلیک کردیم. الله اکبر! بمب اتم ما مردم ما هستند، بمب اتم ما نیروهای مسلح ما هستند.

نائب‌رئیس مجلس خطاب به آمریکا هشدار داد: آمریکا بداند خط قرمز ما جمهوری اسلامی ایران است. اگر یک روزی خط قرمز ما به خطر بیفتد، از هرگونه سلاح جنگی مشروع بدون هیچ چشم‌پوشی استفاده می‌کنیم. ما که نمرده‌ایم کسی بخواهد یک سر سوزن از آنچه ملت و رهبری خواسته‌اند کوتاه بیاید.

با هر کسی که کوتاه بیاید برخورد می‌کنیم

حاجی‌بابایی با اشاره به مصوبه مجلس درباره تنگه هرمز گفت: با قید دو فوریت در مجلس و با رأی همه نمایندگان مصوب شد که از این به بعد، تنگه هرمز گردنه احد ما خواهد بود.

وی افزود: ما ۸ سال در جبهه در سنگر نشستیم تا از این نظام دفاع کنیم. ۴۰ روز است شبانه‌روز می‌جنگیم و شهر به شهر با مردم حرکت می‌کنیم تا یک آسیب به این مملکت نرسد. اما حواسمان باشد، وقتی بزرگان نظام به جمع‌بندی رسیده‌اند، آنها هم نمی‌توانند یک سر سوزن عقب‌نشینی کنند.

نائب‌رئیس مجلس تأکید کرد: مردم از این به بعد ۱۰۰ برابر بیشتر در خیابان‌ها حضور پیدا کنند. ما باید مراقب باشیم با هر کسی که باشد، یک سر سوزن از خط قرمز ما عبور نکند. ما پیرو رهبری هستیم. بنده هیچ حزب و گروهی نیستم، فقط پیرو رهبری هستم. از اول تا الان یک قدم از رهبری جلوتر و نه عقب‌تر.

حاجی‌بابایی با اشاره به اظهارات سید مجید موسوی گفت: امروز رژیم صهیونیستی به حزب‌الله لبنان حمله کرد. سید مجید موسوی اعلام کرده که تقاص این حمله را خواهیم گرفت و اگر تکرار شود، هم اسرائیل را می‌زنیم، هم آمریکا را و هم کشورهای منطقه را.

وی افزود: به برکت خون امام شهید، امروز رهبری داریم که اشبه الناس به امام شهید است؛ قدرتمند، توانمند، نترس و شجاع. اما مراقب باشید شیطنت می‌کنند. گاهی کسی حرف بی‌ربط می‌زند تا در بین مردم شکاف ایجاد کند.

نائب‌رئیس مجلس خطاب به مذاکره‌کنندگان گفت: تمام مذاکره‌کنندگان ما باید فریاد «یا حسین» و «یا لثارات الحسین» این ملت را بشنوند. وقتی ما می‌گوییم جنگ جنگ تا پیروزی، یعنی مذاکره ما جنگ است. نشستن و خندیدن نه! جنگ جنگ تا پیروزی.

حاجی‌بابایی تأکید کرد: آقای مذاکره‌کننده بداند، هیهات من الذله. ما به شدت با کسی که کوتاه بیاید برخورد خواهیم کرد. رهبر ما حسینی شهید شد. خدایا تو شاهد باش.

حضور مردم توطئه‌ها را خنثی می‌کند

وی در پایان با اشاره به نگرانی مردم از تجدید قوای آمریکا گفت: مطمئن باشید دستور داده شده است. تمام دست‌ها روی ماشه‌هاست. امروز اعلام کردند تمام دستور باید روی ماشه‌ها باشد. مردم در خیابان‌ها دستشان روی ماشه است. مردم یکپارچه یعنی مردم و نیروهای مسلح. کوچک‌ترین شیطنت و حرکت مرموزانه با قدرت پاسخ داده می‌شود.

نائب‌رئیس مجلس خاطرنشان کرد: وظیفه من است بگویم حضور شما در خیابان‌ها هرگونه توطئه داخلی و خارجی را خنثی خواهد کرد. مردم باید ۱۵ روز هر شب شعار بدهند. حضور گسترده شما شب‌ها، جمعیت را بیشتر کند.