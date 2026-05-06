اقتدار نیروهای مسلح و حمایت ملت تمامی محاسبات استکبار جهانی را برهم زد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ حسین شفیعی در آیین تجمع مردم سلماس در شصت و هفتمین شب از سلسله تجمعات بیعت با رهبری و خونخواهی رهبر شهید با اشاره به ناکامی دشمنان در دستیابی به اهداف خود در جنگ‌های اخیر، افزود: اقتدار نیروهای مسلح در کنار حضور و حمایت ملت تمامی محاسبات استکبار جهانی را برهم زده است.

وی با اشاره به برخی تحولات و درگیری‌های اخیر از جمله «جنگ دوازده‌روزه» و «جنگ رمضان» ادامه داد: آنهایی که اهل تفکر هستند باید پاسخ دهند که دشمنان به کدام‌یک از اهداف خود دست یافتند؟ آیا توانستند به ادعاهای خود مبنی بر فروپاشی نظام در مدت کوتاه برسند یا بر منابع و اهداف مدنظر خود مسلط شوند؟

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمال‌غرب ارتش با بیان اینکه پاسخ این پرسش‌ها روشن است، تصریح کرد: دشمنان با وجود به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های خود، در تحقق اهدافشان ناکام ماندند و این امر بیانگر اقتدار و آمادگی بالای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.

وی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم در تقویت توان دفاعی کشور گفت: حضور آگاهانه و مستمر ملت در صحنه به‌ویژه در حمایت از مقام معظم رهبری، قدرت ملی را افزایش داده و توان نیروهای مسلح را دوچندان کرده است.

امیر سرتیپ شفیعی ادامه داد: تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد هیچ نیروی مسلحی بدون پشتیبانی ملت خود قادر به ایستادگی نیست و امروز این پشتوانه مردمی به‌عنوان مهم‌ترین عامل بازدارندگی کشور شناخته می‌شود.

وی با اشاره به آمادگی بالای نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: ارتش، سپاه و فراجا با بهره‌گیری از دانش روز و تجربیات میدانی به‌صورت شبانه‌روزی در حال رصد و پایش مرزها هستند و در بالاترین سطح آمادگی رزمی قرار دارند.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمال‌غرب ارتش خاطرنشان کرد: توانمندی‌هایی همچون یگان‌های پهپادی و موشکی، بخشی از ظرفیت‌های دفاعی کشور است که در صورت هرگونه تهدید، پاسخ قاطع و دندان‌شکن به دشمنان خواهد داد.

وی با بیان اینکه دشمنان در محاسبات خود دچار خطا شده‌اند، افزود: آنان تصور می‌کردند ملت ایران از نظام و نیروهای مسلح فاصله گرفته است، در حالی که حضور گسترده مردم در صحنه خلاف این تصور را به‌روشنی ثابت کرد.

امیر سرتیپ شفیعی سخنان خود تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از هیچ تهدیدی هراس ندارد و نیروهای مسلح با تکیه بر سال‌ها برنامه‌ریزی و آمادگی، توان مقابله با هرگونه تهدید را دارند و تنها بخشی از این توانمندی‌ها تاکنون به نمایش گذاشته شده است.