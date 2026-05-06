کلشی نژاد: اتحاد اقوام و ادیان دشمنان را در رسیدن به اهداف ناکام گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا مامد کلشی نژاد چهارشنبه شب در شصت و هفتمین شب از تجمع مردمی شهر ارومیه، اظهار کرد: بصیرت و مقاومت نیروهای مسلح و حضور پرشور مردم در سنگرهای خیابان، مهمترین عوامل استحکام کشور در مقابل دشمن تا بن دندان مسلح بود و پیروزی را به ایران اسلامی هدیه کرد.

وی با بیان اینکه جنگ دشمن با موضوع قبیله ای یا مذهبی نبوده و کل ایران اسلامی را هدف گرفته است، ادامه داد: البته اتحاد همه اقوام و پیروان ادیان و مذاهب به خوبی دشمن را در رسیدن به اهداف ناکام گذاشته است.

امام جمعه اهل سنت ارومیه تاکید کرد: با گذشت ۴۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح کشور توانسته اند ایران اسلامی را به رتبه بالایی برسانند که دشمن نتوانست با گذشت ۴۰ روز به اهداف و نتایج جنگ برسد و به صورت خفت بار آتش بس را اجرا کرد.

ماموستا کلشی نژاد درخصوص اتفاقات روزهای اخیر در تنگه هرمز هم اظهار کرد: چند روز پیش نیز دشمن با هدف بازکردن تنگه هرمز، ناوهای پیشرفته خود را روانه تنگه کرد ولی با همان موشک های ایرانی، این ناو جنگی متوقف شد و بازهم خفت بار از آب های ایران دور شد.

وی با قدردانی از مدیریت خوب دولت در ۴۰ روز جنگ با مدیریت دکتر پزشکیان گفت: نیاز است در زمان آتش بس نیز این مدیریت ادامه داشته باشد تا مردم از نظر معیشت دچار مشکل نشوند و احساس نشود که حرف های دشمن تحقق یافته است.

وی تمرکز تلاش دشمن را همواره بر ایجاد افتراق قومی و مذهبی عنوان کرد و افزود: با توجه به کثرت اقوام ادیان و مذاهب در کشور دشمن تلاش می کند که از این کثرت اقوام ادیان و مذاهب سوء استفاده کند ولی این قول را به شما مردم می دهم که با وجود تلاش دشمنان، همان طور که در دهه ۶۰ کردهای آذربایجان غربی و اهل سنت کشور نشان داد در این مرزها پا به پای نیروهای مسلح برای پاکسازی منطقه تلاش می کند، در این برهه حساس نیز آماده جانفشانی در مرزها هستیم.

امام جمعه اهل سنت ارومیه اظهار کرد: اگر کوچک ترین خدشه به کشور وارد شود و اگر نگاه چپ به این کشور داشته باشند، دشمن را به بدترین شکل ممکن پشیمان خواهیم کرد.