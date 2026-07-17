اقتدار ملت ایران مانع اجرای توطئه دشمن؛ حضور و انسجام ملی تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی در خطبه های نماز جمعه این هفته شاهرود در مصلی بزرگ پیامبر اعظم (ص) این شهر ضمن اشاره به جسارت آمریکای جنایتکار در حمله هوایی به کشورمان و فرودگاه سمنان اعلام کرد: اقتدار نیروهای مسلح ما در ابتدای این جنگ دشمن را ناکام گذاشت.

وی افزود: حضور مردم و پشتیبانی مردم و صبر و استقامت مردم و اقتدار نیروهای مسلح حتما دشمنان را در توطئه هایی که دارند و برخی را بیان می کنند و برخی را نمی کنند، ناکام خواهد گذاشت.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه شرط تداوم این اقتدار، حضور در صحنه ها و وحدت و انسجام است، بیان داشت: نباید جای دشمن را اشتباه بگیریم.

امینی با بیان اینکه جای دوست و دشمن اگر اشتباه شود، به خطا رفته ایم، بیان داشت: نقد به دوستان قطعا درست بوده و در سر جای خودش قبول است اما باید طوری عمل کرد که در ذهن عامه جای دوست و دشمن مشخص باشد وگرنه خلاف آن، چیزی است که دشمن می خواهد.

وی با بیان اینکه باید ظرافت های صحنه نبرد، مورد دقت قرار گیرد، افزود: مطالبه حق مردم است اما باید مدیریت کرد همانطور که خونخواهی حق ملت است اما می دانیم که گاهی ما خونخواهی را به کشتن ترامپ تنزل می دهیم حال آنکه اصلا او عددی حساب نمی شود.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه ترامپ این ارزش را ندارد، گفت: باید مطالبات را مدیریت کرد و صحنه نبرد را بهتر دید تا به خطا نرویم همچنین بحث جنگ را باید به رهبری و نیروهای مسلح و اطلاعات دقیق که لازم است، سپرد و باید مراقب بود که مسائل طیفی و جناحی در این مسئله ای که خواسته همه مردم است با هر سلیقه ای را لحاظ کرد.

امینی با بیان اینکه خوخواهی امام مان برای همه مردم است با هر سلیقه و گرایش، گفت: عزت مردم و مقابله با مستکبران خواسته همه مردم ایران اسلامی است و به برکت حماقت دشمن و قداست خون رهبر شهید انقلاب مردم ما به این نقطه رسیده اند اما باید مراقبت کرد که کاری نکنیم که خودمان با خودمان درگیر شده و دشمن را فراموش کنیم.