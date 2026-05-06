به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یوسف پورخرسندی شامگاه چهارشنبه در شصت و هفتمین تجمع مردم لنگرود در سوگ رهبر شهید، اظهار کرد: ما در نیم قرن اخیر، سه بار دست بیعت داده‌ایم.

این کارشناس سیاسی افزود: یک بار با امام راحل بیعت کردیم که ایشان ما را در جهان پرآوازه کردند. پیش از انقلاب، دنیا ایران را به نفت می‌شناخت، اما پس از بیعت با امام راحل، دیگر ایران را با نفت نه، بلکه با نام ایشان و انقلاب بی‌مثال مردم ایران می‌شناختند.

وی با اشاره به بیعت دوم که با رهبر شهید صورت گرفت، گفت: بار دوم با رهبر شهید دست بیعت دادیم که در محضر ایشان آموختیم فتنه و راه مقابله با آن چیست.

این کارشناس سیاسی با اشاره به بیعت سوم، خاطرنشان کرد: بار سوم با رهبر معظم انقلاب، آقا سید مجتبی خامنه‌ای بیعت کردیم. این بیعت سه‌گانه مانند اسطوره‌ای است، خصوصاً از بیعت سوم می‌توان به عنوان یک معجزه نام برد.

سرهنگ پورخرسندی با اشاره به هفته معلم و مکتب شهید مطهری، اذعان کرد: اولین نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی، شهید سیف‌الله عبدالکریمی، یک معلم بود.

این کارشناس سیاسی با ادای احترام به ساحت مقدس همه آموزگاران، عنوان کرد: آموزگارانی که از این شهر در عرصه جهاد انقلاب اسلامی تاکنون حضور داشتند، کم نبوده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه اجتماع مردم لنگرود پس از شصت و هفت شب، هر روز پرشکوه‌تر می‌شود، بیان کرد: روح امام شهید در حال مشاهده اراده استوار شماست.

سرهنگ پورخرسندی در پایان گفت: تمام این مدت شما از مقابل سپاه تا میدان نماز را پیمودید. این میدانی که شما در آن جمع و متحد می‌شوید، اکنون میدان بعثت و میدان قیام است.