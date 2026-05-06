خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - مطهره امامقلی: شصت و شش شب است که خیابان‌های شهر الوند در دل تاریکی و سرمای هوا، غرق در نور پرچم‌های سه‌رنگ ایران و فریادهای استوار مردمانش می‌شود.

از همان شبی که تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد و قلب امت اسلام در غم شهادت رهبر انقلاب به سوگ نشست مردم این دیار پیمان بسته‌اند تا هر شب سنگر خیابان را ترک نکنند.

آنچه در این راهپیمایی‌های پیوسته رخ می‌دهد روایتی نیست جز تبلور غیرت یک ملت؛ از دختران نوجوانی که با پرچم به میدان می‌آیند تا مادران مسنی که عصابه‌دست، صف‌اول ایستاده‌اند.

نوجوانان بر سر آرمان‌های خود ایستاده اند

نجفی دختر نوجوان الوندی در حاشیه راهپیمایی امشب مردم الوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هر شب در این راهپیمایی شرکت می‌کنم تا به دشمن اعلام کنم ما پای کشورمان می‌ایستیم.

وی افزود: از همان شب اول با پرچم ایران به خیابان آمدم و معتقدم نسل ما باید بداند که امنیت امروز حاصل خون شهدا است و هر شب وقتی شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهم، حس می‌کنم یک سرباز کوچک برای وطنم هستم.

این نوجوان الوندی تصریح کرد: برای ما مهم نیست هوا سرد یا گرم است و مهم این است که دشم ببیند که دختران ایرانی با حجاب و غیرت در خیابان‌ها فریاد می‌زنند مرگ بر اسرائیل و اجازه نمی دهند که آنها فکر کنند نسل جوان از انقلاب فاصله گرفته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پیام من به رهبر عزیزمان این است که نگران نباشند؛ ما نوجوانان الوند و سراسر کشور پای آرمان‌هایمان ایستاده‌ایم و دشمن بداند تا آخرین نفس، خیابان‌ها مال مردم است و ما هر شب خواهیم آمد تا به دنیا بگوییم: ایران مقتدر و سربلند است.

سنگر خیابان را رها نخواهیم کرد

اکرم چگینی درگفت‎وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حتماً وظیفه داریم در تجمعات شبانه شرکت کنیم و از انقلاب و آرمان‌های آن دفاع کنیم.

این بانوی انقلابی با اشاره به حضور نسل‌های مختلف در راهپیمایی‌های شبانه الوند تصریح کرد: وقتی خانم‌های مسن با آن سن و سال، عصا به دست در صف اول می‌آید و پرچم ایران را بالا می‌برد، دیگر هیچ عذر و بهانه‌ای برای غایبان باقی نمی‌ماند.

وی تاکید کرد: ما زنان ایرانی ثابت کرده‌ایم که در دفاع از حیثیت و ارزش‌هایمان از هیچ کس عقب نیستیم. این حضور فقط یک شعار نیست، یک تکلیف شرعی و میهنی است.

این بانوی الوندی با اشاره به جنگ روانی دشمن علیه حضور زنان در اجتماعات سیاسی افزود: ما نشان داده‌ایم زن مسلمان انقلابی هم همسر و مادری نمونه است و هم در لحظهٔ حساس، سنگرنشین خیابان‌ها و می بینیم که شب‌های الوند پر از مادران و دخترانی است که با سربندهای سه‌رنگ و مشت‌های گره کرده، پاسدار خون شهدا هستند.

چگینی در پایان با تأکید بر تداوم این مسیر خاطرنشان کرد: این وظیفه تا زمانی که نفسی داریم از ما ساقط نمی‌شود و دشمن بداند هر شبی که ما در خیابان حاضر می‌شویم، یک لشکر از توطئه‌هایش خنثی می‌گردد.

وی یادآور شد: من به همه زنان و مادران الوند و ایران می‌گویم که خیابان سنگر ما است و تا ظهور حجت و برقراری عدالت، این سنگر را رها نخواهیم کرد.

سنگر خیابان همان جبهه‌ای است که سرداران ما در دفاع مقدس از آن دفاع کردند

مرضیه رمضانی در گفت‎گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اولین جانفدای کشور رهبر شهید ما بودند و به ما درس در میدان بودن را دادند.

وی عنوان کرد: ما نیز در این جبهه بزرگ و سنگر خیابان خواهیم ماند و تلاش می‌کنیم تا کشور پیروز شود. تا اعلام قطعی پیروزی در سنگر خیابان حاضر هستیم و از حضور در این سنگر خسته نمی‌شویم.

این بانوی انقلابی با اشاره به وصیت‌های شهدا تصریح کرد: رهبر شهید ما با خون خود نشان دادند که باید پای در رکاب میدان گذاشت و امروز سنگر خیابان همان جبهه‌ای است که سرداران ما در هشت سال دفاع مقدس از آن دفاع کردند. فرقی نمی‌کند دستمان تفنگ باشد یا پرچم؛ مهم این است که ترس را کنار بگذاریم و بایستیم.

وی با تأکید بر اینکه عقب‌نشینی معنا ندارد، افزود: دشمن خیال می‌کند با فشار اقتصادی و جنگ رسانه‌ای می‌تواند ما را از خیابان‌ها بیرون کند، اما نمی‌داند که هر شب حضور ما برای او کابوس است.

این بانوی الوندی عنوان کرد: ما عهد بسته‌ایم تا وقتی آخرین نفس داریم پرچم ایران را بر زمین نگذاریم.

رمضانی با بیان اینکه خستگی در قاموس ما راه ندارد و برای ما شب و روز فرقی نمی‌کند؛ مهم پیروزی نهایی است، اضافه کرد: من به همه زنان و مردان ایران می‌گویم که سنگر خیابان را خالی نکنید که اعلام پیروزی نزدیک است.

ایران زنده است

آنچه از میان واژه‌های پرصلابت این بانوان الوندی برمی‌آید تصویر روشنی از یک «جهاد تبیین» میدانی است که در آن نسل‌های مختلف انقلاب دوشادوش یکدیگر ایستاده‌اند.

دختر نوجوانی که خود را سرباز کوچک وطن می‌داند یا مادری که خیابان را همان سنگر دفاع مقدس می‌خواند و بانویی که عهد بسته تا آخرین نفس پرچم را بر زمین نگذارد همگی یک پیام واحد دارند و آن این است که « ایران زنده است » و راه شهدا ادامه دارد.

حضور شصت و شش شبۀ مردم الوند تنها یک تجمع نیست بلکه نمایشی واقعی از همبستگی‌ای است که دشمن را به کابوس فرو برده است.

آنها نشان دادند که سرما، جنگ روانی و فشار اقتصادی نمی‌تواند خللی در اراده‌شان ایجاد کند و این راهپیمایی‌ها تا برقراری عدالت و اعلام قطعی پیروزی، هر شب تکرار خواهد شد و صدای گام‌هایشان، لرزه بر اندام متجاوزان خواهد انداخت.