به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که شرکت هواپیمایی لوفتهانزا در پی افزایش بیسابقه قیمت سوخت هواپیما ناشی از جنگ علیه ایران، متحمل ضرری بالغ بر ۱.۷ میلیارد یورو شده که بزرگترین زیان مالی این شرکت در یک دهه اخیر محسوب میشود.
این غول هوایی آلمان که بزرگترین ایرلاین اروپا محسوب میشود، هشدار داد: ادامه تنشهای نظامی در منطقه خلیج فارس، زنجیره تأمین سوخت را مختل کرده و هزینههای عملیاتی را تا ۴۰ درصد افزایش داده است.
مدیرعامل لوفتهانزا در بیانیهای تصریح کرد: ما با شدیدترین بحران قیمت سوخت در تاریخ هوانوردی تجاری مواجه هستیم و هر هفته ۵۰ میلیون یورو بیش از بودجه پیشبینیشده صرف تأمین سوخت میکنیم.
این شرکت مجبور به لغو ۲۰۰ پرواز برنامهریزی شده و تعدیل ۳ هزار نیروی کار شده است.
کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند ادامه این جنگ، قیمت هر بشکه نفت را به بالای ۱۳۰ دلار رسانده و پیشبینی میشود ضرر ایرلاینهای اروپایی تا پایان سال از مرز ۱۵ میلیارد یورو عبور کند.
لوفتهانزا همچنین از دولت آلمان درخواست وام اضطراری ۵۰۰ میلیون یورویی کرده است.
