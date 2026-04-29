به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخبار، بسته شدن تنگه هرمز و جهش بیسابقه قیمت سوخت، صنعت هوانوردی جهان را با بحرانی بنیادین روبرو کرده و افزایش سرسامآور هزینههای عملیاتی، زنگ خطر ورشکستگی را برای بسیاری از شرکتهای هواپیمایی اروپایی به صدا درآورده است.
انسداد تنگه هرمز موجی از نگرانی را در میان شرکتهای هواپیمایی بینالمللی برانگیخته است، چرا که این اتفاق تأثیرات گستردهای بر هزینههای جاری، قیمت سوخت جت و سودآوری این بخش در دوره پیش رو خواهد داشت.
مایکل اولری مدیرعامل شرکت ایرلندی «رایانایر»، هشدار داد: افزایش شدید قیمت سوخت، ایرلاینهای اروپایی را تحت فشارهای مالی کمرشکنی قرار داده است که میتواند آنها را به مرز ورشکستگی بکشاند.
اولری در گفتوگو با شبکه «CNBC» آمریکا گفت: صنعت هوانوردی با خطرات و ریسکهای ژئوپلیتیک و فشارهای فزاینده در بخش هزینهها دستوپنجه نرم می کند.
وی اظهار داشت: قیمت سوخت هواپیما از حدود ۸۰ دلار در هر بشکه به بیش از ۱۵۰ دلار رسیده است و پیشبینی می شود این روند در طول فصل تابستان نیز ادامه یابد.
وی تاکید کرد: تنگه هرمز شریان اصلی تأمین انرژی جهان است و بازگشایی سریع آن برای ثبات بازار ضروری است.
شرکتهای بزرگی نظیر «لوفتهانزا»، «ایزیجت» و «ایر فرانس-کیالام» اجرای سیاستهای ریاضتی شامل کاهش تعداد پروازها و افزایش قیمت بلیط را برای مقابله با این بحران آغاز کرده اند.
