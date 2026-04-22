به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، پلیتیکو گزارش داد که شرکت هواپیمایی لوفت هانزا ۲۰ هزار پرواز را برای تأمین سوخت لازم هواپیماها لغو می کند.

این اقدام آلمان در پی تشدید بحران انرژی در کشورهای مختلف به ویژه اروپا به دلیل اختلال حرکت کشتی های منطقه در سایه تجاوزات آمریکایی صهیونیستی علیه ایران صورت می گیرد.

رئیس آژانس بین‌المللی انرژی چند روز قبل هشدار داده بود که اروپا شاید ۶ هفته ذخیره‌ سوخت جت داشته باشد و ادامه اختلال تردد از تنگه هرمز می‌تواند به لغو پروازها منجر شود.

