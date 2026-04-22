۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

لغو ده‌ها هزار پرواز در آلمان به دلیل کمبود سوخت

آلمان مجبور به لغو ده‌ها هزار پرواز در سایه کمبود سوخت هواپیماها می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، پلیتیکو گزارش داد که شرکت هواپیمایی لوفت هانزا ۲۰ هزار پرواز را برای تأمین سوخت لازم هواپیماها لغو می کند.

این اقدام آلمان در پی تشدید بحران انرژی در کشورهای مختلف به ویژه اروپا به دلیل اختلال حرکت کشتی های منطقه در سایه تجاوزات آمریکایی صهیونیستی علیه ایران صورت می گیرد.

رئیس آژانس بین‌المللی انرژی چند روز قبل هشدار داده بود که اروپا شاید ۶ هفته ذخیره‌ سوخت جت داشته باشد و ادامه اختلال تردد از تنگه هرمز می‌تواند به لغو پروازها منجر شود.

وی تاکید کرد، اروپا شاید شش هفته یا بیشتر ذخیره سوخت جت دارد و در صورت تداوم اختلال در تردد از تنگه هرمز و عرضه نفت به‌دلیل درگیری‌های نظامی باید به‌زودی منتظر لغو احتمالی پروازها بود.

