راندمان آبیاری چهارمحال و بختیاری به ۵۹ درصد رسید  

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا ذاکری، در نخستین جلسه شورای مدیران این سازمان در سال ۱۴۰۵ با ارائه گزارشی جامع از عملکرد حوزه آب و خاک گفت: در سال گذشته با اجرای هزار هکتار سامانه‌های نوین آبیاری شامل روش‌های بارانی، قطره‌ای و تیپ، راندمان آبیاری استان به ۵۹ درصد افزایش یافت که بالاتر از میانگین کشوری است.

وی افزود: در همین مدت، ۷۰۰ هکتار از طرح‌های تأمین آب با مشارکت بخش خصوصی به بهره‌برداری رسید و اجرای ۳۰۰ هکتار طرح تأمین و انتقال آب توسط سرمایه‌گذاران حقیقی عملیاتی شد. همچنین هزار هکتار دیگر از سامانه‌های نوین آبیاری با ورود سرمایه‌گذاران در سطح استان اجرا شد.

ذاکری با تأکید بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه آبیاری تحت فشار، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران، راهکاری مؤثر برای تسریع در اجرای طرح‌ها و جبران محدودیت‌های اعتباری است.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه احیای منابع آبی اشاره کرد و گفت: ۷۰ رشته قنات با اعتبار ۲۰۱ میلیارد ریال بهسازی و لایروبی شد، ۴۰ کیلومتر کانال آبرسانی با اعتبار ۴۵۰ میلیارد ریال تکمیل و بهسازی شد و ۱۶ کیلومتر جاده دسترسی به اراضی کشاورزی با اعتبار ۹۰ میلیارد ریال احداث گردید.

وی افزود: در سال گذشته مطالعه و طراحی چهار هزار هکتار سامانه نوین آبیاری انجام شد و همچنین ۴۰۰ پروژه زیرساختی آب و خاک در استان اجرا، نظارت و بهره‌برداری شد که ۷۷ درصد آن‌ها در سامانه اطلاعات مکانی کشور (GIS) ثبت شده است.

ذاکری ادامه داد: پروژه انتقال آب اراضی زیردست بیدکان با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی در حال اجراست و تاکنون ۲۶ کیلومتر خط انتقال اجرا و آبرسانی به ۱۳۰۰ هکتار از اراضی انجام شده است. همچنین برای کاهش خسارات ناشی از خشکسالی، ۹۰ کیلومتر لوله پلی‌اتیلن با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال برای آبرسانی به باغات اجرا شده است.

مدیر آب و خاک استان با اشاره به طرح‌های حوضه کارون گفت: ۳۵ پروژه در این حوزه به پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۹۰ درصد رسیده‌اند و تکمیل آن‌ها نیازمند تأمین اعتبار شبکه برق است. هشت پروژه با تأمین اعتبار شبکه برق آماده بهره‌برداری خواهند شد و برای هشت طرح دیگر نیز مطالعات لازم جهت اخذ مجوز ماده ۲۳ و جذب سرمایه‌گذار انجام شده است.

وی در پایان با اشاره به جایگاه استان در توسعه آبیاری نوین تصریح کرد: از مجموع ۱۲۰ هزار هکتار اراضی آبی استان، تاکنون ۷۲ هزار هکتار به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده‌اند و این موفقیت، چهارمحال و بختیاری را به رتبه دوم کشور از نظر درصد تجهیز اراضی آبی رسانده است. با وجود چالش‌های مالی، برنامه‌ریزی شده است که با استفاده از منابع ملی و مشارکت بخش خصوصی، اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در سطح دو هزار هکتار دیگر در دستور کار قرار گیرد.