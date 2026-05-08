طرح تامین آب شرب مجتمع روستایی ۸۰ خانواری در چالدران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی نجفی در این زمینه از آغازعملیات اجرایی طرح تأمین آب شرب مجتمع روستایی گل‌سعید و سازآغل شهرستان چالدران خبر داد و اظهار کرد: این پروژه با مشارکت شرکت آب و فاضلاب و اداره‌ کل امور عشایر استان اجرا می شود.

وی ادامه داد: پروژه تامین آب شرب مجتمع روستایی گل‌سعید و سازآغل چالدران با هدف ارتقای زیرساخت‌های آبرسانی، بهبود کیفیت خدمات و رفع مشکلات دیرینه تأمین آب شرب در این منطقه برنامه‌ریزی و وارد مرحله اجرا شده است.

نجفی با اعلام اینکه درحال حاضر عملیات حفاری و لوله‌گذاری به طول ۵ کیلومتر در حال انجام است و مطابق برنامه‌ریزی های انجام شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و به بهره‌برداری می رسد، افزود: با اتمام این پروژه، بیش از ۸۰ خانوار ساکن در این روستاها با جمعیتی بالغ بر ۳۵۰ نفر از نعمت آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار برخوردار خواهند شد.

وی اظهارکرد: اجرای این طرح می تواند بخش قابل توجهی از کمبودها و چالش‌های آبرسانی در روستاهای هدف را برطرف کند و به‌عنوان گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های روستایی و بهبود کیفیت زندگی جامعه عشایری و روستایی منطقه ایفای نقش کند.

طرح تامین آب شرب مجتمع روستایی گل‌سعید و سازآغل شهرستان چالدران از طرح‌های اولویت‌دار در حوزه آبرسانی روستایی به شمار می‌رود و تکمیل آن می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سطح رفاه و سلامت ساکنان منطقه، حمایت از سکونتگاه‌های روستایی و افزایش سطح خدمات‌رسانی در شهرستان چالدران داشته باشد.