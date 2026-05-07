۷۸۰۰ هکتار از اراضی پایاب سد سیلوه پیرانشهر تحت شبکه آبیاری قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، نوید پرچمی در این زمینه افزود: پروژه شبکه آبیاری پایاب سد سیلوه در مجموع ۱۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی ۲۴ روستای بخش مرکزی و لاجان را تحت پوشش قرار میدهد و اجرای آن در چند فاز عملیاتی برنامهریزی شده است.
وی با یادآوری اینکه فاز نخست این طرح در سال ۱۴۰۱ به مساحت سه هزار و ۵۰۰ هکتار به بهرهبرداری رسید، خاطرنشان کرد: فاز دوم نیز با پوشش یکهزار و ۸۰۰ هکتار در سال ۱۴۰۳ اجرا شد.
مدیر امور آب پیرانشهر گفت: هماکنون فاز سوم پروژه به وسعت ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار در حال اجراست و برای پنجهزار هکتار باقیمانده نیز برنامهریزی شده تا عملیات اجرایی آن از تیرماه سال جاری آغاز شود.
پرچمی با اشاره به اعتبارات تخصیصیافته برای این پروژه گفت: تاکنون ۳۷ هزار میلیارد ریال اعتبار از محل طرح مهار آبهای مرزی برای اجرای شبکه آبیاری پایاب سد سیلوه اختصاص یافته است.
وی اضافه کرد: با بهرهبرداری کامل از این طرح، اراضی کشاورزی ۲۴ روستا از روشهای سنتی آبیاری به سیستمهای نوین تحت فشار تبدیل میشود که این اقدام افزایش راندمان آبیاری تا ۳۰ درصد و صرفهجویی سالانه حدود ۵۰ میلیون مترمکعب آب را به دنبال خواهد داشت.
مدیر امور آب پیرانشهر در ادامه به احداث یکی از زیرساختهای مهم این پروژه اشاره کرد و افزود: پست برق ۱۳۲ کیلوولت با ظرفیت ۶۰ مگاوات در محدوده بادینآباد در حال احداث است که ۹ مگاوات آن برای تامین برق ایستگاههای پمپاژ و ۵۱ مگاوات دیگر برای تأمین برق شهرستان پیشبینی شده است.
مدیر امور آب پیرانشهر میزان پیشرفت فیزیکی این پست برق را ۷۵ درصد اعلام کرد و گفت: پیشبینی میشود این پروژه تا تیرماه سال جاری وارد مدار بهرهبرداری شود.
وی یادآور شد: طرح شبکه آبیاری تحت فشار پایاب سد سیلوه از جمله پروژههای مهم زیرساختی در حوزه مدیریت منابع آب و توسعه کشاورزی پیرانشهر به شمار میرود که نقش موثری در افزایش بهرهوری، کاهش مصرف آب و رونق اقتصادی منطقه خواهد داشت.
