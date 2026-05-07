۵ اصفهانی اعضای کمیسیون ورزشکاران، داوران و مربیان فدراسیون اسکیت شدند

شهرام اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در انتخابات کمیسیون ورزشکاران فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران که با هدف تشکیل این کمیسیون برای برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون برگزار شد، ترانه احمدی و رضا لسانی از استان اصفهان موفق شدند در میان ۳۱ نامزد بیشترین آرا را کسب کرده و به عضویت کمیسیون ورزشکاران فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران درآیند.

وی افزود: در این انتخابات همچنین سینا صفی‌یاری و آیدا عشق‌دوست از استان مازندران و محمد صالحی از استان مرکزی نیز به‌عنوان دیگر اعضای کمیسیون ورزشکاران فدراسیون اسکیت انتخاب شدند.

اکبری همچنین از حضور نمایندگان اصفهان در کمیسیون مربیان فدراسیون اسکیت خبر داد و گفت: در انتخابات کمیسیون مربیان فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران نیز احسان حبیب‌آبادی و مسیح امین‌خواه، دو مربی تیم‌های ملی اسکیت از استان اصفهان، در میان ۱۱ نامزد بالاترین آرا را کسب کردند و به‌عنوان اعضای کمیسیون مربیان فدراسیون انتخاب شدند.

رئیس هیئت اسکیت استان اصفهان ادامه داد: احسان حبیب‌آبادی مربی تیم ملی اسکیت فری‌استایل جمهوری اسلامی ایران و مسیح امین‌خواه مربی تیم ملی اسکیت آلپاین جمهوری اسلامی ایران هستند که حضور آنها در کمیسیون مربیان می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای برنامه‌های فنی و توسعه این رشته در کشور داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به انتخابات کمیسیون داوران فدراسیون اسکیت نیز گفت: در این بخش نیز شیوا جلالی از استان اصفهان به‌عنوان عضو کمیسیون داوران فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد تا جمع نمایندگان اصفهان در کمیسیون‌های تخصصی فدراسیون به پنج نفر برسد.

اکبری خاطرنشان کرد: حضور این تعداد از ورزشکاران، مربیان و داوران اصفهانی در کمیسیون‌های تخصصی فدراسیون اسکیت نشان‌دهنده جایگاه و ظرفیت بالای استان اصفهان در این رشته ورزشی است و می‌تواند در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای اسکیت در سطح کشور مؤثر باشد.