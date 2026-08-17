اسکیت بخشی از فرهنگ ورزشی اصفهان است؛ کسب ۱۴۶ مدال رنگارنگ

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام اکبری صبح دوشنبه در مجمع عمومی سالیانه هیأت اسکیت استان اصفهان اظهار کرد: هرگاه نام اسکیت به میان میآید، از عملکرد این رشته در اصفهان به نیکی یاد میشود و حمایتهای انجامشده نیز موجب شده است اسکیت استان به جایگاه مناسبی دست پیدا کند.
وی با اشاره به عملکرد هیأت اسکیت اصفهان در سال گذشته افزود: با وجود شرایط دشوار کشور و حذف برخی برنامهها به دلیل شرایط جنگی، اعزام تیمهای استان به رقابتهای جهانی انجام شد و ورزشکاران اصفهانی در مسابقات ملی و برونمرزی حضور موفقی داشتند.
اکبری ادامه داد: در مسابقات قهرمانی جهان در سنگاپور، هفت ملیپوش از استان اصفهان حضور داشتند. در مسابقات المپیک کوچک نیز هر چهار نماینده ایران از اصفهان بودند. همچنین در رقابتهای قهرمانی آسیا در رشتههای هاکی و فریاستایل موفق به کسب مدال شدیم و در جام جهانی میلان ایتالیا نیز هفت مدال به دست آوردیم.
رئیس هیأت اسکیت استان اصفهان با بیان اینکه عملکرد این هیأت با وجود شرایط دشوار قابل قبول بوده است، گفت: اصفهان فاصله محسوسی با بسیاری از استانها دارد و در سال گذشته توانست دستاوردهای ارزشمندی در عرصه قهرمانی به دست آورد.
اسکیتبازان اصفهانی ۱۴۶ مدال کشوری کسب کردند
اکبری با اشاره به فعالیت گسترده هیأت اسکیت استان اصفهان در رشتههای مختلف تصریح کرد: از مجموع ۱۲ رشته فعال اسکیت، ۱۰ رشته در استان اصفهان فعال است. ورزشکاران استان در مسابقات دستجات آزاد کشور موفق به کسب ۱۴۶ مدال شامل ۶۲ مدال طلا، ۴۷ مدال نقره و ۳۷ مدال برنز شدند.
وی افزود: تیمهای دختران و پسران استان اصفهان در المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور عنوان قهرمانی را کسب کردند. از چهار مدال طلای توزیعشده در این رقابتها، ورزشکاران اصفهانی سه مدال طلا و یک مدال برنز به دست آوردند.
رئیس هیأت اسکیت استان اصفهان درباره برگزاری رقابتهای داخلی نیز گفت: در مسابقات دستجات استان، چهار هزار و ۳۰۰ ورزشکار با یکدیگر به رقابت پرداختند. در بخش ورزش همگانی نیز شمار ورزشکاران سازمانیافته اسکیت استان به ۶ هزار و ۴۶۴ نفر رسید که این تعداد نسبت به سال ۱۴۰۳، ۱۵ درصد افزایش داشته است.
سهم ۷۳ درصدی بانوان اصفهانی در اسکیت
اکبری با اشاره به ترکیب جمعیتی ورزشکاران سازمانیافته اسکیت استان اظهار کرد: ۷۳ درصد ورزشکاران سازمانیافته را بانوان و ۲۳ درصد را آقایان تشکیل میدهند که این موضوع نیازمند توجه ویژه است.
وی افزود: میانگین سنی ورزشکاران اسکیت استان کمتر از ۱۶ سال است و این رشته را میتوان ورزشی متعلق به نسل Z دانست.
برنامههای هیات اسکیت اصفهان در سال ۱۴۰۵
رئیس هیأت اسکیت استان اصفهان با اشاره به توسعه فعالیتهای همگانی در شهرستانها گفت: برگزاری اجتماعات ورزشی، برنامههای مناسبتی و کوهگشت از جمله فعالیتهایی است که در شهرستانهای استان بهصورت فعال دنبال شده است.
اکبری ادامه داد: هیأت اسکیت اصفهان برای سال ۱۴۰۵ برنامههای مختلفی را پیشبینی کرده است که از جمله آنها میتوان به میزبانی مسابقات ملی، برگزاری رقابتهای دستجات مختلف و اعزام ورزشکاران به اردوهای تیم ملی اشاره کرد. این برنامهها تا پایان سال و اسفندماه ادامه خواهد داشت.
وی همچنین از رشد درآمد هیأت اسکیت استان خبر داد و گفت: درآمد هیأت در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، ۲۵ درصد افزایش داشته است.
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