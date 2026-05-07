به گزارش خبرگزاری مهر، پویش ملی کتاب بازی؛ «کتاب‌هایی برای این روزها» به همت ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور با همکاری مرکز ریانه شیرازه برگزار می شود.

در این پویش، ۸ عنوان کتاب خوب معرفی شده که هر کدوم یه جور از مقاومت، امید، هویت و ایستادگی حرف می‌ زنند. کتابهایی که فقط داستان نیستند، یه جور حس و حالن برای این روزایی که بیشتر از همیشه بهش نیاز داریم.

نام کتاب‌ها

باغ کیانوش

خیابان الزهرا

معبد زیرزمینی

کتانی‌های کوکام

راز قنات

دختر اردوی آتش

زمستان بی شازده

اسپاگتی با سس قرمز

در این مسابقه ۱۰۰ میلیون تومان جایزه نقدی برای شرکت‌کننده‌ها در نظر گرفته شده است.

علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می توانند، عدد ۱ رو به ۳۰۰۰۱۹۳۲ پیامک کنند.