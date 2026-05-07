اتصال شهرداری مشهد مقدس به سامانه ابلاغ قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در صفحه شخصی خود در ویراستی نوشت: در راستای ماده ۱۰۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، شهرداری شهر مقدس مشهد نیز به سامانه ابلاغ قوه قضاییه متصل شد.

پیش از این، دستگاه‌ها و بخش‌های مختلفی هم‌چون شهرداری‌های تهران و قم، بورس، تأمین اجتماعی و تعزیرات به این سامانه متصل شده بودند. بیش از ۱۷۰ دستگاه اجرایی مشمول این قانون هستند و ملزم هستند نتایج تصمیمات خود را از طریق سامانه ابلاغ قوه قضاییه به ذی‌نفعان اعلام کنند.