۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

اتصال شهرداری مشهد مقدس به سامانه ابلاغ قوه قضاییه

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از اتصال شهرداری شهر مقدس مشهد به سامانه ابلاغ قوه قضاییه در راستای ماده ۱۰۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در صفحه شخصی خود در ویراستی نوشت: در راستای ماده ۱۰۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، شهرداری شهر مقدس مشهد نیز به سامانه ابلاغ قوه قضاییه متصل شد.

پیش از این، دستگاه‌ها و بخش‌های مختلفی هم‌چون شهرداری‌های تهران و قم، بورس، تأمین اجتماعی و تعزیرات به این سامانه متصل شده بودند. بیش از ۱۷۰ دستگاه اجرایی مشمول این قانون هستند و ملزم هستند نتایج تصمیمات خود را از طریق سامانه ابلاغ قوه قضاییه به ذی‌نفعان اعلام کنند.

کد مطلب 6822738

