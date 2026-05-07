کامران زیباکردار در گفتوگو با خبرنگار مهر از آغاز عملیات مبارزه با انگلهای خارجی دامی در سطح شهرستانهای استان خبر داد و اظهار کرد: این طرح در چارچوب برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور و با هدف کنترل بیماریهای منتقله از طریق انگلهای خارجی اجرا میشود.
زیباکردار افزود: در اجرای این طرح، مناطق کانونی بیماری، نقاط پرخطر، مناطق مرزی و همچنین مناطق محروم در اولویت قرار گرفتهاند و عملیات سمپاشی بدن دام و اماکن دامی با تأمین سموم مورد نیاز بهصورت کاملاً رایگان انجام میشود.
کاهش خسارتهای ناشی از بیماریهای دامی
وی با تأکید بر اهمیت اجرای این برنامه در حفظ سلامت دامها بیان کرد: مبارزه با انگلهای خارجی نقش مهمی در پیشگیری از شیوع بیماریها، کاهش خسارتهای اقتصادی و ارتقای سطح بهداشت دامداریها دارد.
مدیرکل دامپزشکی کردستان ادامه داد: اجرای مستمر این طرح میتواند در افزایش بهرهوری واحدهای دامی و حفظ سرمایه دامداران نیز اثرگذار باشد.
همکاری دامداران در اجرای طرح ضروری است
زیباکردار از دامداران خواست با نیروهای دامپزشکی همکاری لازم را داشته باشند تا عملیات سمپاشی و اقدامات پیشگیرانه در مناطق مختلف استان با کیفیت و سرعت بیشتری انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: دامپزشکی استان با برنامهریزی منسجم و استفاده از ظرفیت شهرستانها، اجرای کامل این طرح را در دستور کار قرار داده است.
