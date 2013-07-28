100 هزار متر مربع از اماکن دامی در قوچان سم پاشی شد

محمد سیاح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وجود فرارسیدن فصل گرما و افزایش فعالیت انگل های خارجی از جمله کنه ها، مبارزه با این عوامل در دستور کار این شبکه قرار گرفته است.

رئیس شبکه دامپزشکی قوچان افزود: این اقدام در راستای مبارزه با بیماری های دامی و مشترک بین انسان و دام به ویژه بیماری تب کریمه کنگو و پیشگیری از بروز بیماری های واگیردار انجام می شود.

سیاح تصریح کرد: انگل های خارجی شامل کنه، شپش، کک و .. هستند که می توانند باعث انتقال بیماری در دام ها شوند و انسان ها نیز از طریق مصرف فرآورده های خام دامی آلوده، به بیماری مبتلا می شوند، همچنین از دیگر خطرات و آسیب های این انگل ها می توان به ضعف، لاغری، کاهش بازدهی تولید و آسیب رسانی به پوست، پشم و ریزش مو در دام ها اشاره کرد.

وی افزود: اکیپ های عملیاتی دامپزشکی این شهرستان در زمینه مبارزه با انگل های خارجی و نیز بیماری تب کریمه کنگو با الویت مناطق پرخطر، عملیات سم پاشی جایگاه ها و اماکن نگهداری دام را شروع کرده اند و در همین راستا از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 100 هزار متر مربع از اماکن دامی و 10 هزار نبت سر دام در قوچان سم پاشی شده است.

رئیس شبکه دامپزشکی قوچان بیان کرد: دامداران در هنگام استفاده از سموم ضروری است به دستورالعمل های درج شده بر روی سموم توجه کنند و نکات و توصیه های ذکر شده را جدی بگیرند و همچنین با اکیپ های عملیات دامپزشکی همکاری لازم را به عمل آورند.