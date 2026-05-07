رئیس شورای شهرستان شاهرود: معدن بوکسیت شاهوار را برای همیشه تعطیل کنید

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا قنبریان صبح پنجشنبه در جلسه شورای اسلامی شهرستان شاهرود در صحن این شورا، با اشاره به موارد به‌ وجودآمده درخصوص بازگشایی مجدد معدن بوکسیت تاش بیان کرد: شاهوار مهمترین منبع تامین کننده آب شهرستان شاهرود است.

وی با اشاره به مواضع امام جمعه شاهرود و علما و فقها و جمع کثیری از مردم و کارشناسان در خصوص مخاطرات تخریب شاهوار، افزود: شاهوار فروشی نیست.

رئیس شورای شهرستان شاهرود با بیان اینکه مکاتبه ای با مسئولان کشوری داشته ایم، افزود: مسائل و مطالب مربوط به شاهوار در این مکاتبات بیان شده است.

قنبریان ادامه داد: مخالفت با معدن‌کاوی در بوکیست شاهوار مخالفت با یک سیستم صنعتی و تولیدی نیست، بلکه شاهوار منبع اصلی آب شرب شهرستان شاهرود محسوب می‌شود و از این بعد حائز اهمیت است.

وی ضمن اشاره به تامین آب شهرستان و سلامتی مردم صراحتاً اعلام کرد: مسئولان شرکت معدنی بدانند شاهوار خط قرمز ماست و نباید با اقدامات خود به منابع آبی این شهرستان آسیبی برسانند چرا که تبعات و آثار زیان‌باری را برای شاهوار و شهرستان شاهرود به‌ همراه خواهد داشت.