قیمت جهانی طلا به ۴۷۴۴ دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر قیمت جهانی طلا امروز پنجشنبه 17 اردیبهشت 1405 با رشد یک درصدی به ۴۷۴۴ دلار در هر اونس رسید؛ این در حالی است که این فلز گران‌بها ۲ روز پیش تا کف ۴۵۰۰ دلار عقب‌نشینی کرده بود. افزایش اخیر بهای طلا پس از آن رخ داد که کاهش شدید قیمت نفت، در واکنش به ادعاهای رییس جمهور آمریکا، بخشی از نگرانی‌ها درباره تورم جهانی را کاهش داد.

در معاملات روز پنج‌شنبه، طلا پس از ثبت رشد حدود ۳ درصدی در جلسه قبل، در محدوده ۴۷۴۰ دلار معامله می‌شود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که آمریکا از طریق میانجی‌گری پاکستان، یک تفاهم‌نامه یک‌صفحه‌ای برای پایان رسمی درگیری و احتمال بازگشایی تدریجی تنگه هرمز ارسال کرده است. تهران نیز اعلام کرده که این پیشنهاد صلح را در دست بررسی دارد و انتظار می‌رود در روزهای آینده پاسخ خود را ارائه کند.

بر اساس این گزارش‌ها، همزمان قرار است در ادامه، مذاکرات جامع‌تری درباره برنامه هسته‌ای ایران نیز برگزار شود. همین چشم‌انداز دیپلماتیک باعث شد قیمت نفت با افت محسوسی روبه‌رو شود؛ موضوعی که از فشارهای تورمی کاست و انتظارات برای ادامه سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه از سوی بانک‌های مرکزی را تعدیل کرد.

با این حال، همه نشانه‌ها به نفع کاهش فشار تورمی نیست. آستان گولزبی، رئیس بانک فدرال رزرو شیکاگو، هشدار داده که تورم هنوز به سمت هدف ۲ درصدی بانک مرکزی آمریکا بازنگشته و حتی از زمان آغاز جنگ، دوباره شتاب گرفته است. این اظهارات می‌تواند بر انتظارات بازار نسبت به نرخ بهره و در نتیجه مسیر آتی قیمت طلا اثرگذار باشد.

در مجموع، بازار طلا اکنون میان دو نیروی متضاد قرار گرفته است: از یک سو افت قیمت نفت و کاهش نگرانی‌های تورمی، و از سوی دیگر تردید نسبت به مهار کامل تورم در آمریکا. با این حال، بازگشت قیمت از کف ۴۵۰۰ دلار به سطح ۴۷۴۴ دلار نشان می‌دهد که طلا همچنان در کانون توجه سرمایه‌گذاران جهانی قرار دارد.