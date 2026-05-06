به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در روز چهارشنبه با رشد قابلتوجهی مواجه شد و بیش از ۲ درصد افزایش یافت. این صعود تحتتأثیر تضعیف دلار آمریکا و افزایش خوشبینی به توافق احتمالی میان ایران و آمریکا صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا امروز با ۲.۳۹ درصد افزایش به ۴۶۶۵ دلار و ۷۷ سنت رسیده و معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک نیز با رشد ۲.۲۴ درصدی در سطح ۴۶۷۰ دلار و ۷۰ سنت قرار گرفته است.
در همین حال، کاهش قیمت نفت باعث کاهش نگرانیها درباره تورم و تداوم نرخهای بهره بالا در بلندمدت شده است. تحلیلگران معتقدند این عوامل به حفظ جذابیت بازار طلا در کوتاهمدت کمک کردهاند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز سهشنبه اعلام کرد که با پیشرفت مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع با ایران، عملیات اسکورت کشتیها از تنگه هرمز بهطور موقت متوقف خواهد شد. پس از این اظهارات، ارزش دلار و قیمت نفت خام کاهش یافتند.
تضعیف دلار آمریکا باعث شده خرید طلا برای دارندگان سایر ارزهای جهانی ارزانتر شود. بهطور معمول، قیمت بالای نفت میتواند تورم را افزایش دهد و احتمال رشد نرخ بهره را بیشتر کند، اما در شرایط فعلی کاهش بهای نفت فشار تورمی را تا حدی کاهش داده است.
در بازار فلزات گرانبها، قیمت نقره نیز با افزایش ۳.۳۱ درصدی به ۷۶ دلار و ۲ سنت رسیده و پلاتین با رشد ۲.۱۴ درصدی در سطح ۱۹۹۹ دلار و ۵۷ سنت معامله میشود.
