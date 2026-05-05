افزایش محدود بهای طلا در سایه رشد دلار و نفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز سهشنبه پس از رسیدن به پایینترین سطح در پنج هفته گذشته در جلسه قبل، اندکی افزایش یافت، اما این رشد محدود بود؛ زیرا افزایش بهای نفت خام نگرانیها درباره تورم را زنده نگه داشته و چشمانداز نرخ بهره آمریکا را تحت تأثیر قرار داده است.
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۵۸ درصد افزایش به ۴۵۴۸ دلار و ۳ سنت رسید. بهای این فلز گرانبها در معاملات روز دوشنبه بیش از ۲ درصد کاهش یافته بود. همچنین قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک با ۰.۳۲ درصد افزایش به ۴۵۴۷ دلار و ۹۰ سنت رسید.
تحلیلگران معتقدند بازار در حال هضم تحولات اخیر است و به همین دلیل طلا هنوز نتوانسته افزایش قابل توجهی را ثبت کند.
در همین حال، بالا رفتن بازده اوراق خزانهداری آمریکا و تقویت ارزش دلار، مانع رشد بیشتر قیمت طلا شده است. دلار قویتر خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزهای جهان گرانتر میکند.
همزمان نفت برنت بالای ۱۱۳ دلار در هر بشکه نوسان دارد و افزایش قیمت نفت خام میتواند فشارهای تورمی را تشدید کرده و احتمال افزایش نرخ بهره را بالا ببرد. هرچند طلا بهعنوان یک دارایی امن در برابر تورم شناخته میشود، اما نرخهای بهره بالا، داراییهای سودده را جذابتر میکند و از جذابیت طلا میکاهد.
معاملهگران تا حد زیادی احتمال کاهش نرخ بهره آمریکا در سال جاری را از برآوردهای خود حذف کردهاند. بازارها اکنون ۳۷ درصد احتمال میدهند نرخ بهره تا مارس ۲۰۲۷ افزایش یابد.
در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۰.۵۱ درصد کاهش به ۷۳ دلار و ۱۵ سنت رسید و پلاتین نیز با ۱.۳۲ درصد افزایش، در سطح ۱۹۷۲ دلار و ۳۹ سنت معامله شد.
