به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تریدینگ اکونومیکس روز جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، پس از یک دوره نوسانات شدید در جلسات معاملاتی گذشته، قیمت فلزات گرانبها با رشد مواجه شد؛ به طوری که قیمت طلا به بالای ۴,۷۰۰ دلار و نقره به بیش از ۷۹ دلار در هر اونس رسید. این افزایش قیمت همزمان با دور جدید درگیریها میان ایالات متحده و ایران رخ داده است که امیدها برای دستیابی به یک توافق صلح کوتاهمدت را کمرنگ کرده و به نگرانیهای تورمی دامن زده است.
بر اساس گزارش تریدینگ اکونومیکس فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد که همزمان با عبور ناوشکنهای مجهز به موشکهای هدایتشونده از تنگه هرمز، نیروهای آمریکایی حملات ایران را رهگیری کرده و دست به حملات تدافعی زدهاند. با این وجود، سنتکام تاکید کرده است که ارتش آمریکا به دنبال تشدید بیشتر تنشها نیست.
در عرصه دیپلماتیک، دولت ترامپ در انتظار پاسخ ایران به پیشنهادی است که با هدف بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به درگیریهای تقریبا ۱۰ هفتهای ارائه شده است. گزارشها حاکی از آن است که انتظار میرود تهران پاسخ خود را ظرف دو روز آینده از طریق پاکستان (به عنوان واسطه) اعلام کند.
سایه سنگین تورم و احتمال افزایش نرخ بهره بانکی
علیرغم رشد قیمتها در روز جمعه، بازار فلزات گرانبها همچنان تحت فشار است. از زمان آغاز این درگیریها، طلا بیش از ۱۰ درصد و نقره بیش از ۱۵ درصد از ارزش خود را از دست دادهاند. بسته شدن عملی تنگه هرمز باعث جهش تاریخی قیمت انرژی شده است که این امر به نوبه خود ترس از تورم را تشدید کرده و انتظارات بازار مبنی بر ضرورت افزایش نرخ بهره توسط بانکهای مرکزی را تقویت میکند.
نظر شما