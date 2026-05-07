قیمت نفت خام برنت به زیر ۱۰۰ دلار بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تریدینگ اکونومیکس، قیمت نفت خام WTI روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵با افت دوباره به محدوده ۹۳ دلار رسید و نفت برنت نیز با ادامه روند نزولی، تا مرز ۹۹ دلار در هر بشکه افت کرد. این کاهش قیمتی پس از آن رقم خورد که بازار جهانی نفت، چشمانداز احتمال دستیابی به توافق صلح در غرب آسیا را مثبت ارزیابی کرد.
گزارشها حاکی است که ایالات متحده از طریق میانجیگری پاکستان، یک تفاهمنامه یکصفحهای برای پایان رسمی درگیریها ارسال کرده؛ اقدامی که میتواند مسیر بازگشایی تدریجی تنگه هرمز را هموار کند. تهران تأیید کرده که این پیشنهاد را در دست بررسی دارد و قرار است ظرف چند روز آینده پاسخ دهد.
در عین حال، گزارشها از احتمال آغاز مذاکرات گستردهتر درباره برنامه هستهای ایران در مراحل بعدی حکایت دارد.
با این حال، رئیسجمهور آمریکا تأکید کرده که هنوز هیچ توافقی نهایی نشده و تصور پذیرش سریع پیشنهاد از سوی ایران را «فرض بزرگ» دانسته است.
او همچنین هشدار داده که در صورت عدم پایبندی، امکان ازسرگیری حملات نظامی را منتفی نمیداند.
همزمان دادههای جدید نشان میدهد صادرات نفت آمریکا هفته گذشته به رکورد تاریخی جدیدی رسیده است؛ موضوعی که به دلیل کمبود عرضه در برخی مناطق و افزایش تقاضا برای نفت آمریکا رقم خورده است.
