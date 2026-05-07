محمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بیش از ۱۳۰ بیماری، به‌عنوان بیماری صعب‌العلاج و ۶ بیماری خاص شناخته شده است.

وی تصریح کرد: همچنین ۳۵ هزار بیمار نشان‌دار شده صعب‌العلاج و یک هزار و ۵۰۰ بیمار خاص در این استان شناسایی شده، که حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر از این تعداد تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

مدیرکل بیمه سلامت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: با توجه به اینکه هزینه‌های درمانی این بیماران بالا است و نیازمند درمان‌های تکمیلی هستند، چند سالی است که صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج راه‌اندازی شده که چتر حمایتی وسیع‌تری را برای این بیماران ایجاد می‌کند.

حیدری بیان داشت: بیمارانی که در سیستم‌ها ثبت می‌شوند یا از طریق پزشک معالج و یا از طریق ثبت اسناد در ادارات بیمه سلامت، نشان‌دار می‌شوند و در این صورت بسته‌هایی برای آن‌ها تعریف می‌شود، که در قالب آن خدمات ویژه‌ای به بیماران ارائه می‌شود و به این ترتیب فرانشیز کاهش یافته و یکسری مجوز جهت دریافت خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی بیش از بیماران معمولی تعیین می‌شود.

وی اضافه کرد: بیمارانی نشان‌دار می‌توانند از خدمات ویژه‌ای که در سامانه تعریف شده بهرمند شوند و هر بیمار نشان‌دار بسته به نوع بیماری خدمات متفاوتی دریافت می‌کند و این خدمات شامل کاهش زمان انتظار در نوبت یا کاهش هزینه‌ها می‌باشد.

مدیرکل بیمه سلامت چهارمحال و بختیاری بیان داشت: بیماران نشان‌دار در موسسات دولتی و غیردولتی سراسر کشور می‌توانند از خدمات تعریف‌شده بهرمند شوند و در غیراینصورت با ارائه فاکتور می‌توانند مبلغ مورد نظر را از بیمه هزینه را دریافت کنند.

حیدری با اشاره به حمایت برخی از خیرین و موسسات مردم‌نهاد از بیماران خاطرنشان کرد: بیماران می‌توانند هزینه‌های غیردرمانی خود را از این انجمن‌ها دریافت کنند.