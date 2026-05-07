هفت هزار و ۳۰۰ هکتار در بشرویه زیر کشت جو قرار دارد

سید ابوالفضل آذری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سطح زیر کشت جو در شهرستان بشرویه هفت هزار و ۳۰۰ هکتار است.

مدیر جهادکشاورزی بشرویه با اشاره به اینکه ارقام کشت شده جو در شهرستان بیشتر رقم ریحان و بعضاً یوسف است، گفت: در سال زراعی جاری با توجه به خسارت های ناشی از سرمازدگی می توان گفت حدود ۱۵ درصد خسارت وارد شده است.

آذری بیان کرد: بشرویه مقام اول تولید جو در استان از نظر تولید و سطح زیر کشت را دارا است.

مدیر جهادکشاورزی بشرویه گفت: تعداد ۵۰ دستگاه کمباین، کار برداشت جو را در شهرستان انجام می دهند که از این تعداد ۲۴ کمباین مهاجر و ۲۶ کمباین بومی است.

وی اظهارکرد: تاریخ کشت جو از اواخر شهریور آغاز و تا اوایل دی ادامه دارد و همچنین برداشت نیز از اوایل اردیبهشت آغاز و تا اواخر خرداد ادامه دارد.

مدیر جهادکشاورزی بشرویه بیان کرد: محصول جو به دلیل دوره رشد کوتاه تر و مصرف آب کمتر نسبت به گندم و همین‌طور برداشت زودتر و خالی شدن زمین برای کشت بعدی(پنبه) بیشتر مورد استقبال قرار می گیرد.

وی ادامه داد: جو تولیدی شهرستان بسیار مرغوب بوده و از همین جهت متقاضیان زیادی برای خرید دارد.

آذری تأکید کرد: عمده جو تولیدی توسط دامداران شهرستان خریداری و بقیه به سایر شهرستان های استان و کارخانه های خوراک دام حمل می شود