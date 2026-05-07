راهکارهای مراقبت از سلامت روان در شرایط بحرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، لیلا رازقیان جهرمی گفت: مغز ما در شرایط بحرانی، به صورت خودکار وارد حالت هوشیاری و گوش به زنگی بیش از حد می شود، بنابراین ناخودآگاه به طور مکرر به سمت پیگیری اخبار گرایش پیدا می کنیم و تمایل داریم با همه افراد در این زمینه صحبت کنیم.

وی افزود: در اینگونه مواقع مدیریت دریافت اخبار، نخستین گام برای حفظ سلامت روان است؛ به این معنی که لازم است در طول روز، زمان های مشخصی را برای بررسی اخبار در نظر بگیریم و خارج از این بازه های زمانی، بکوشیم به سراغ اخبار نرویم.

این روانپزشک ادامه داد: دریافت اخبار از منابع رسمی و معتبر، دیگر راهکار عملیاتی در این زمینه است. منابع غیر رسمی خبر اغلب با شایعه پراکنی برای جلب مخاطب، باعث آشفتگی ذهن می شوند. همچنین استراحت ذهن و بدن، راهکاری عملیاتی در این مواقع است.

وی تاکید کرد: کم خوابی یا خواب بی کیفیت، ذهن را به یک شکارچی ترس تبدیل می کند و ناتوانی فرد را به همراه دارد؛ بنابراین داشتن خواب کافی می تواند به عنوان یک اقدام موثر در ایام بحران، از سلامت روان ما مراقبت کند.

رازقیان جهرمی افزود: از سوی دیگر ورزش باعث ترشح نوروترنسمیترهای طبیعی آرامش مغز می شود که در چنین شرایطی برای سلامت روان ما بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

وی گفت: همچنین می توان به اهمیت داشتن تعامل با خانواده و دوستان به عنوان دیگر سد دفاعی در برابر آسیب های ناشی از بحران ها اشاره کرد. تنهایی در هنگام مواجهه با بحران، انتخاب مناسبی برای سلامت روان و آرامش نیست.

رازقیان جهرمی افزود: مراجعه به روانپزشک در صورت شدت یافتن احساساتی مانند افسردگی، خشم زیاد یا کرختی نیز یک اقدام عملیاتی در این زمینه محسوب می شود. لازم است بدانیم تجربه چنین احساساتی، نشانه ضعف ما نیست و برای کنترل آن می توانیم کمک تخصصی دریافت کنیم.