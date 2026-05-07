به گزارش خبرگزاری مهر، جبارعلی ذاکری در دیدار با مدیرکل بندر امیرآباد، توسعه حمل‌ونقل ریلی را یکی از اولویت‌های مهم کشور در شرایط فعلی عنوان کرد و اظهار داشت: تقویت شبکه ریلی می‌تواند نقش مؤثری در پایداری زنجیره تأمین و تأمین معیشت مردم ایفا کند.

وی با اشاره به بازدید سال گذشته خود از بندر امیرآباد افزود: در آن سفر دستوراتی برای اعمال تخفیف در تعرفه حمل ریلی کالا از بندر امیرآباد به بنادر جنوبی صادر شد که اجرای آن موجب افزایش جابه‌جایی کالا از طریق ریل در این بندر شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با قدردانی از هماهنگی میان مدیران حوزه حمل‌ونقل و زنجیره تأمین در مازندران تصریح کرد: زیرساخت‌های مناسب ایجاد شده در بندر امیرآباد ظرفیت مطلوبی برای توسعه فعالیت‌های تجاری و ترانزیتی فراهم کرده و انتظار می‌رود این بندر در آینده نزدیک به هدف ۱۰ میلیون تن تخلیه و بارگیری کالا دست یابد.

ذاکری همچنین پیشنهادهای ارائه شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی و مدیریت بندر امیرآباد برای توسعه صادرات، واردات و ترانزیت کالا از مسیر ریلی را قابل توجه دانست و گفت: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند زمینه تحقق اهداف کلان حوزه حمل‌ونقل را فراهم کند.

وی توسعه حمل‌ونقل ریلی را از محورهای مهم برنامه هفتم توسعه برشمرد و خاطرنشان کرد: گسترش شبکه ریلی علاوه بر کاهش سوانح جاده‌ای و ارتقای ایمنی حمل‌ونقل، منجر به کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و صرفه‌جویی اقتصادی برای کشور خواهد شد.

در این نشست، محمدعلی موسی‌پور گرجی مدیرکل بندر امیرآباد نیز گزارشی از عملکرد یک‌ساله این بندر ارائه کرد و با اشاره به افزایش حمل‌ونقل ریلی در سال جاری، پیشنهادهایی برای استفاده از ظرفیت‌های مازندران در راستای تحقق سهم ۲۵ درصدی حمل ریلی در برنامه هفتم توسعه مطرح کرد.