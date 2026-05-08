بهبود خدمات ایمنی همدان در گرو ارتقای تجهیزات تخصصی

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم معارفه نیروهای جدید و افتتاح ساختمان جدید معاونت آموزش و ورزش با حضور مدیران شهری، اعضای شورای اسلامی شهر و مسئولان سازمان آتشنشانی در سالن جلسات شهرداری منطقه دو برگزار شد.
شهردار همدان، با تبریک به نیروهای جدید، به جایگاه راهبردی آتشنشانی در مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: آتشنشانان در بحرانها، حوادث و شرایط سخت، همواره در خط مقدم خدمترسانی به شهروندان قرار دارند.
سیدمسعود حسینی همچنین با اشاره به رشادتها و خدمات نیروهای آتشنشانی در دوران جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان، از ایثار و تلاش این مجموعه قدردانی کرد و بر ضرورت تقویت حمایتهای تجهیزاتی، آموزشی و بودجهای برای ارتقای سطح ایمنی شهر تأکید کرد.
وی افزود: توسعه فضاهای آموزشی و ورزشی، جذب نیروهای جدید و ارتقای تجهیزات تخصصی، بخشی از برنامههای شهرداری برای افزایش آمادگی عملیاتی و بهبود خدمات ایمنی در سطح شهر است.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری همدان در ادامه این مراسم ضمن تبریک به نیروهایی که جدید استخدام شدند، با ارائه گزارشی از آمار حوادث، حریق و عملیاتهای امداد و نجات، بر نقش آموزش و ارتقای آگاهی عمومی در کاهش خطرات شهری تأکید کرد.
حسین لطفی با اشاره به ماهیت انسانی، فداکارانه و پرخطر حرفه آتشنشانی، آمادگی جسمانی، مهارتی و آموزشی را از مهمترین الزامات این شغل دانست و افزود: توسعه زیرساختهای آموزشی و ورزشی، نقش مؤثری در افزایش آمادگی نیروهای عملیاتی و ارتقای کیفیت خدماترسانی به شهروندان دارد.
وی همچنین افتتاح ساختمان جدید معاونت آموزش و ورزش را گامی مؤثر در مسیر توانمندسازی نیروی انسانی و تقویت ظرفیتهای تخصصی سازمان عنوان کرد.
مجتبی حمزه رستگار معاون توسعه منابع انسانی شهرداری همدان در ادامه به تشریح روند اخذ مجوزهای استخدامی، مراحل جذب نیرو و ساماندهی منابع انسانی در شهرداری پرداخت و همکاری مشترک میان معاونت توسعه منابع انسانی و سازمان آتشنشانی را در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز این مجموعه، اقدامی مهم در راستای ارتقای خدمات ایمنی شهری دانست.
محمود مسگریان رئیس شورای اسلامی شهر همدان، با اشاره به سختیها و مخاطرات حرفه آتشنشانی، از تلاشهای شبانهروزی نیروهای آتشنشانی در حفظ جان و مال شهروندان قدردانی کرد و گفت: تقویت زیرساختهای ایمنی و حمایت از مجموعه آتشنشانی، از اولویتهای مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر همدان است.
در پایان این آیین، جمعی از کارکنان سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری همدان با اعطای درجه و اهدای گل مورد تقدیر قرار گرفتند.
