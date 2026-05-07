به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، در مراسم آغازین نشست آموزشی اساتید حوزه معارف اسلام ناب، با تحلیل وضعیت امنیتی منطقه اظهار کرد: دشمنان «صهیونیستی ـ آمریکایی» که در میدان نبرد با بنبست مواجه شدهاند، این روزها بیش از اتکا به توان نظامی، به دنبال جریانسازیهای رسانهای برای کمرنگ کردن دستاوردهای جبهه حق هستند.
به گفته وی، در چنین شرایطی جامعه روحانیت به تعبیر رهبر انقلاب موظف است در مسیر «جهاد تبیین» با این جنگ ادراکی مقابله کند.
جمالی نژاد با اشاره به ماهیت جدید منازعات منطقه افزود: جنگ امروز صرفاً یک رویارویی نظامی نیست، بلکه نبردی مبتنی بر میزان تابآوری و توان تحمل هزینههاست و آتشبسهای مقطعی نباید ما را از استمرار تهدیدهای اقتصادی، سیاسی و روانی غافل سازد.
استاندار اصفهان همچنین وضعیت ایالات متحده را «دچار فرسایش و چالشهای عمیق» توصیف کرد و گفت: کاخ سفید در بحرانهای داخلی و خارجی از جمله انرژی و شکاف سیاسی گرفتار است و کشمکش با ایران به مسئلهای جدی برای ثبات داخلی آن تبدیل شده.
جمالینژاد بخش دیگری از سخنان خود را به موقعیت ژئوپلیتیک ایران اختصاص داد و با اشاره به انسجام ملی و سیادت بر تنگه هرمز اظهار کرد: ایران از نگاه سنتی جغرافیا بهعنوان موقعیت عبور کرده و امروز جغرافیا را به قدرت بدل کرده است؛ قدرتی که از دفاع بومی و زنجیره کامل توانمندیهای داخلی در حوزه موشکی، پهپادی، پدافندی و دریایی سرچشمه میگیرد؛ مسیری که ملت ایران از دورههای قاجار و پهلوی آرزوی استقلال آن را داشتند.
وی حوادث اخیر را «بعثتی تازه در رمضان» توصیف کرد و پنج دستاورد این مقطع را «تابآوری مردمی، تضعیف هیبت پایگاههای آمریکا، تثبیت توان دریایی در هرمز، فروپاشی روایت ایران ضعیف و ارتقای جایگاه کشور در معادلات نظم نوین جهانی» برشمرد.
استاندار اصفهان سپس با تأکید بر ضرورت همافزایی سه حوزه میدان، دیپلماسی و روایت افزود: پیروزی هنگامی ماندگار میشود که این سه ضلع در کنار هم عمل کنند و دیپلماسی کشور نیز باید از سطح توقف جنگ فراتر رفته و مسیر ترسیم نظم امنیتی آینده را دنبال کند.
وی در ادامه اصفهان را یکی از مراکز راهبردی کشور در حوزه صنایع دفاعی معرفی کرد و گفت: این استان نهتنها قطب موشکی و پهپادی و خط مقدم پدافند هوایی است بلکه در ساماندهی داوطلبان مردمی و پیشبرد اقتصاد مقاومتی نیز الگوی برجستهای ارائه کرده است.
جمالینژاد خطاب به روحانیون و اساتید معارف خاطرنشان کرد: تبیین امیدآفرین، شناسایی ضعفهای ساختاری دشمن و مقابله با جریانهای یأسپراکن، وظیفه اصلی امروز شماست. حفظ انسجام ملی ضامن عبور از این جنگ چندبعدی است و مردم اصفهان در مسیر تحقق وعدههای الهی ثابتقدم خواهند ماند.
نظر شما