۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳

جذب ۹۶ درصدی اعتبار تعهدی برای خرید نهاده‌های دامی در سیستان وبلوچستان

زاهدان - رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان از جذب ۹۶ درصدی اعتبار تعهدی طرح «نوی‌پو» برای تأمین مالی خرید نهاده‌های دام و طیور در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دهمرده ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی اجرای اصلاحات اقتصادی و آزادسازی نرخ ارز با هدف تقویت تأمین مالی زنجیره تولید، طرح جدید دولت برای تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی دام و طیور از طریق ابزار نوین مالی بانک کشاورزی موسوم به «نوی‌پو» عملیاتی شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان افزود: سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با همکاری بانک کشاورزی و در راستای تداوم امنیت غذایی، حمایت از زنجیره تولید، جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای دام و طیور و کمک به تثبیت قیمت‌ها، اقدامات گسترده‌ای را در قالب این طرح انجام داده است.

وی بیان کرد: از مجموع سه هزار و ۱۲۸ میلیارد ریال اعتبار اختصاص‌یافته به استان در قالب این طرح، تاکنون سه هزار و ۱۷ میلیارد ریال جذب و برای تأمین مالی و شارژ کیف پول ۵۵ واحد دام و طیور به‌منظور خرید نهاده‌ها اختصاص یافته است.

دهمرده تصریح کرد: اجرای این طرح و تأمین به‌موقع نهاده‌های مورد نیاز واحدهای تولیدی، نقش مؤثری در افزایش سطح تولید گوشت سفید در استان داشته و گامی مهم در راستای پایداری تولید و تأمین نیاز بازار محسوب می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی اعلام کرد: با توجه به رضایت مرغداران از اجرای این طرح، خواستار افزایش اعتبار اختصاص‌یافته به این طرح برای استان شد.

