شروع برداشت انبه در سیستان و بلوچستان

سعید نارویی به خبرنگار مهر گفت: برداشت محصول انبه در این استان از اردیبهشتماه آغاز شده و تا پایان تیرماه ادامه دارد و پیشبینی میشود امسال بیش از ۱۶ هزار تن انبه از باغات استان تولید و روانه بازار مصرف شود.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: انبه در سطح یکهزار و ۶۰۰ هکتار از باغات میوه سیستان و بلوچستان کشت میشود که این استان را به یکی از قطبهای مهم تولید این محصول در کشور تبدیل کرده است.
وی افزود: شهرستانهای قصرقند، راسک، نیکشهر، دشتیاری، چابهار و سرباز از مهمترین مناطق کشت و تولید انبه در استان به شمار میروند.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه بخش عمده محصول به صورت سبز برداشت میشود، تصریح کرد: حدود ۸۵ درصد انبه تولیدی استان بهصورت سبز و برای تهیه ترشی برداشت و به بازار عرضه میشود.
نارویی همچنین از وجود تنوع قابل توجه ارقام این محصول در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر حدود ۱۶ رقم تجاری انبه در باغات سیستان و بلوچستان کشت میشود که متناسب با شرایط اقلیمی منطقه، از کیفیت مطلوبی برخوردار هستند.
