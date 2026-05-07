تقدیر فرمانده سپاه سلمان از «خبرگزاری مهر» مرکز سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد شفاهی با حضور در دفتر خبرگزاری مهر در سیستان و بلوچستان، از زحمات مدیر و خبرنگاران این خبرگزاری تقدیر و تشکر کرد.

جانشین قرارگاه قدس جنوب شرق کشور، ضمن بازدید از این دفتر، فعالیت‌های رسانه‌ای خبرگزاری مهر را در ایام موسوم به «جنگ رمضان» ستود و گفت: تولیدات گسترده و به‌موقع شما در آن شرایط حساس، یک جهاد رسانه‌ای واقعی بود.

پوشش ۶۷ شب تجمعات در سه شهرستان؛ تولید بیش از ۱۵۰ محتوای تخصصی در ایام جنگ رمضان

لازم به ذکر است خبرگزاری مهر مرکز سیستان و بلوچستان در ایام جنگ رمضان بیش از ۱۵۰ محتوای تولیدی در این خصوص داشته است. همچنین اجتماعات شبانه در ۶۷ شب گذشته در شهرهای زاهدان، ایرانشهر و زابل، به صورت ویدیویی توسط این خبرگزاری پوشش داده شده است.

فرمانده سپاه سلمان در پایان این بازدید، ضمن اهدای لوح تقدیر، از تلاش‌های رسانه‌ای مجموعه مهر در تبیین واقعیت‌ها و روشنگری قدردانی کرد.