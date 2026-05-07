محدودیت تردد در جاده چالوس از ساعت ۱۳ امروز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به افزایش حجم تردد و ترافیک سنگین در محور چالوس اظهار کرد: با توجه به شرایط ترافیکی موجود و در راستای مدیریت سفر و تسهیل در تخلیه بار ترافیکی، از ساعت ۱۳:۰۰ امروز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه، تردد تمامی وسایل نقلیه در جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در مسیر (شمال به جنوب) ممنوع شده است.

وی افزود: در همین راستا، تردد خودروها در مسیر (جنوب به شمال) از ابتدای آزادراه تهران ـ شمال و میدان امیرکبیر کرج به سمت چالوس به‌صورت یک‌طرفه انجام خواهد شد تا روند تخلیه بار ترافیکی با سرعت بیشتری صورت گیرد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا تأکید کرد: این محدودیت‌ها تا زمان عادی شدن شرایط ترافیکی و تخلیه کامل بار ترافیک ادامه خواهد داشت و زمان پایان اجرای آن متعاقباً اعلام می‌شود.

سرهنگ محبی همچنین درباره وضعیت سایر محورهای شمالی کشور گفت: در حال حاضر در محورهای هراز و فیروزکوه نیز در برخی مقاطع شاهد ترافیک نیمه‌سنگین هستیم و در صورت افزایش حجم تردد و نیاز به اعمال محدودیت‌های مقطعی، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

وی از رانندگان و مسافران خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت جاده‌ها و محدودیت‌های ترافیکی را از مراجع رسمی دریافت کرده و با مدیریت زمان سفر، از بروز مشکلات احتمالی در مسیر جلوگیری کنند.