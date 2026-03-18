۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۱۴

جاده چالوس یکطرفه شد

جاده چالوس یکطرفه شد

جانشین پلیس راه راهور فراجا از اعمال محدودیت ترافیکی در محورهای مواصلاتی شمال کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، امروز از اعمال محدودیت ترافیکی در محورهای مواصلاتی کشور خبر داد و اعلام کرد: امروز ۲۷ اسفندماه، تردد انواع وسایل نقلیه در مسیر شمال به جنوب جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال به طور کامل ممنوع خواهد شد، همچنین تردد در مسیر جنوب به شمال این ۲ محور به صورت یکطرفه جریان خواهد داشت.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی اظهار داشت: این تصمیم با هدف مدیریت سفرها، تخلیه بار ترافیکی در مسیرهای اصلی اتخاذ شده و تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

وی افزود: رانندگان محترم که قصد سفر به مقصد شمال کشور را دارند، می‌توانند از مسیرهای جایگزین(فیروزکوه،هراز و قزوین-رشت) استفاده کنند.

محبی در خصوص وضعیت سایر محورهای پرتردد کشور نیز اظهار داشت: در جاده هراز، ترافیک پر حجمی در هر دو مسیر (رفت و برگشت) مشاهده می‌شود؛ به‌طوری‌که در مسیر جنوب به شمال ترافیک سنگین‌تر بوده و در صورت لزوم ممکن است در مقاطعی با محدودیت تردد مواجه شود.

وی با اشاره به وضعیت آزادراه قزوین–رشت تصریح کرد: در این محور نیز شاهد ترافیک پرحجمی هستیم و توصیه می‌کنیم رانندگان محترم با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و استفاده از زمان‌های مناسب، از ازدحام و هدررفت وقت جلوگیری نمایند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان تأکید کرد: هموطنان گرامی پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط ترافیکی را از طریق سامانه ۱۴۱ و راهور ۱۲۰ و درگاه‌های رسمی اطلاع‌رسانی پیگیری کنند.

