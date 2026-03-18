جاده چالوس یکطرفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، امروز از اعمال محدودیت ترافیکی در محورهای مواصلاتی کشور خبر داد و اعلام کرد: امروز ۲۷ اسفندماه، تردد انواع وسایل نقلیه در مسیر شمال به جنوب جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال به طور کامل ممنوع خواهد شد، همچنین تردد در مسیر جنوب به شمال این ۲ محور به صورت یکطرفه جریان خواهد داشت.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی اظهار داشت: این تصمیم با هدف مدیریت سفرها، تخلیه بار ترافیکی در مسیرهای اصلی اتخاذ شده و تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

وی افزود: رانندگان محترم که قصد سفر به مقصد شمال کشور را دارند، می‌توانند از مسیرهای جایگزین(فیروزکوه،هراز و قزوین-رشت) استفاده کنند.

محبی در خصوص وضعیت سایر محورهای پرتردد کشور نیز اظهار داشت: در جاده هراز، ترافیک پر حجمی در هر دو مسیر (رفت و برگشت) مشاهده می‌شود؛ به‌طوری‌که در مسیر جنوب به شمال ترافیک سنگین‌تر بوده و در صورت لزوم ممکن است در مقاطعی با محدودیت تردد مواجه شود.

وی با اشاره به وضعیت آزادراه قزوین–رشت تصریح کرد: در این محور نیز شاهد ترافیک پرحجمی هستیم و توصیه می‌کنیم رانندگان محترم با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و استفاده از زمان‌های مناسب، از ازدحام و هدررفت وقت جلوگیری نمایند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان تأکید کرد: هموطنان گرامی پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط ترافیکی را از طریق سامانه ۱۴۱ و راهور ۱۲۰ و درگاه‌های رسمی اطلاع‌رسانی پیگیری کنند.