۵۰ هزار اصله درخت در شهریار صاحب شناسنامه شدند

به گزارش خبرنگار مهر،علی ملکی، در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح پلاک‌کوبی ۵۰ هزار اصله درخت در شهریار خبر داد و آن را گامی مؤثر در راستای شناسنامه‌دار کردن فضای سبز و برنامه‌ریزی هدفمند برای حفظ و نگهداری درختان عنوان کرد.

شهردار شهریار، با اعلام این خبر اظهار داشت: طرح پلاک‌کوبی هم‌اکنون در خیابان ولی‌عصر شهریار در حال اجراست و با این اقدام، شهرداری قادر خواهد بود آمار دقیقی از درختان در اختیار داشته باشد که به تصمیم‌گیری‌های مؤثرتر در حوزه رسیدگی و نگهداری منجر می‌شود.

وی افزود: امروز طرح پلاک‌کوبی توسط سازمان سیما، منظر و پارک‌ها و فضای سبز برای ۸۰۰ اصله درخت انجام شده و امید می‌رود با تداوم این روند، ساماندهی و مراقبت از درختان به شکل کارآمدتری پیش برود.

شهردار شهریار با تشریح مزایای این طرح تصریح کرد: برای مبارزه با آفات، بیماری‌ها و خشکه‌گیری، داشتن اطلاعات و آمار دقیق ضروری است و پلاک‌کوبی این فرآیند را آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر می‌کند.

ملکی در ادامه به طرح‌های مدیریت منابع آبی اشاره کرد و گفت: در راستای کاهش مصرف آب، بیش از ۲۰ کیلومتر آبیاری قطره‌ای اجرا شده و این طرح نیز همچنان ادامه دارد.

وی در پایان از شهروندان خواست تا در حفظ و نگهداری درختان، شهرداری را یاری کنند تا در نهایت شاهد شهری سبز و زیبا باشیم.