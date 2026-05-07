  1. استانها
  2. تهران
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

۵۰ هزار اصله درخت در شهریار صاحب شناسنامه شدند

۵۰ هزار اصله درخت در شهریار صاحب شناسنامه شدند

شهریار- شهردار شهریار از اجرای طرح پلاک‌کوبی ۵۰ هزار اصله درخت در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،علی ملکی، در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح پلاک‌کوبی ۵۰ هزار اصله درخت در شهریار خبر داد و آن را گامی مؤثر در راستای شناسنامه‌دار کردن فضای سبز و برنامه‌ریزی هدفمند برای حفظ و نگهداری درختان عنوان کرد.

شهردار شهریار، با اعلام این خبر اظهار داشت: طرح پلاک‌کوبی هم‌اکنون در خیابان ولی‌عصر شهریار در حال اجراست و با این اقدام، شهرداری قادر خواهد بود آمار دقیقی از درختان در اختیار داشته باشد که به تصمیم‌گیری‌های مؤثرتر در حوزه رسیدگی و نگهداری منجر می‌شود.

وی افزود: امروز طرح پلاک‌کوبی توسط سازمان سیما، منظر و پارک‌ها و فضای سبز برای ۸۰۰ اصله درخت انجام شده و امید می‌رود با تداوم این روند، ساماندهی و مراقبت از درختان به شکل کارآمدتری پیش برود.

شهردار شهریار با تشریح مزایای این طرح تصریح کرد: برای مبارزه با آفات، بیماری‌ها و خشکه‌گیری، داشتن اطلاعات و آمار دقیق ضروری است و پلاک‌کوبی این فرآیند را آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر می‌کند.

ملکی در ادامه به طرح‌های مدیریت منابع آبی اشاره کرد و گفت: در راستای کاهش مصرف آب، بیش از ۲۰ کیلومتر آبیاری قطره‌ای اجرا شده و این طرح نیز همچنان ادامه دارد.

وی در پایان از شهروندان خواست تا در حفظ و نگهداری درختان، شهرداری را یاری کنند تا در نهایت شاهد شهری سبز و زیبا باشیم.

کد مطلب 6822903

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها