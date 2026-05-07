به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود جوادی با اشاره به گرم شدن نسبی هوا در برخی مناطق کشور و افزایش مصرف انرژی در بخش‌های خانگی و صنایع، با ارائه گزارشی جامع به تشریح عملکرد این اداره کل از ابتدای سال ۱۴۰۴ در حوزه انرژی پرداخت.

مدیرکل استاندارد استان البرز با تاکید بر این که برای رسیدن به توسعه پایدار و اصلاح ناترازی‌های انرژی، چاره‌ای جز اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور نداریم، اظهار کرد: صنایع تولیدی انرژی بر شامل صنایعی نظیر تولید فولاد و آهن، سیمان، مس، آلومینیوم، کاشی و سرامیک است که به صورت ذاتی نسبت به دیگر صنایع دارای مصرف انرژی بسیار بالایی دارند و اصلاح الگوی مصرف و تولید در هر یک از این صنعت‌ها منجر به صرفه جویی‌ در مصرف انرژی خواهد شد.

جوادی تصریح کرد: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن فصل الخطاب دستگاه‌های متولی بوده و بر اساس قانون، تمام صنایع با مصرف سالانه سوخت بیش از پنج‌میلیون متر مکعب گاز و یا سوخت مایع معادل آن و تقاضای (دیماند) قدرت الکتریکی بیش از یک مگاوات موظفند با ایجاد واحد مدیریت انرژی از طریق صرفه‌جویی یا استفاده از امکانات بخش خصوصی و یا بدون گسترش تشکیلات دولتی نسبت به انجام ممیزی انرژی و بهینه‌سازی مصرف انرژی جهت دستیابی به معیارهای مورد نظر کنند.

مدیرکل استاندارد استان البرز با اشاره به این که در سال گذشته ۱۰۰ بازرسی فنی از صنایع انرژی بر در استان البرز انجام شده است، افزود: در سه ماه چهارم سال ۱۴۰۴ نیز ۳۰ بازرسی فنی در حوزه مذکور انجام شد.

جوادی از شناسایی ۱۸ واحد مشمول صنایع انرژی بر در سال گذشته خبرداد و گفت: این شناسایی در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۴ معادل سه واحد بوده است.

این مسئول همچنین از کنترل اصالت رتبه‌های انرژی مندرج بر روی برچسب انرژی تجهیزات انرژی‌بر در سال ۱۴۰۴ خبرداد و افزود: تعداد نظارت‌ها در این حوزه ۳۰۰ مورد بوده است.