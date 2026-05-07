حسنی: همبستگی و اتحاد لازمه اقتدار ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل حسنی صبح پنجشنبه در آیین تکریم و معارفه فرماندار شهرستان مرودشت با تبیین ضرورت دفاع از تمامی ارزش‌های انسانی و اسلامی در مواجهه با جبهه استکبار اظهار داشت که ملت متدین و انقلابی ایران در مسیر مبارزه با دشمن خبیث، همواره ماهیت ضد استعماری نبردها را حفظ کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه هر جنگی ذاتا آسیب، صدمه و ویرانگری برای ملت‌ها به همراه دارد، تاکید کرد که هنر مردم ایران فرصت سازی از دل بحران هاست ، به‌طوری که علی‌رغم تمامی آسیب‌ها و فشارهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از تهاجم دشمن از دل این تهدیدها فرصت‌های بی‌بدیلی برای کشور خلق نموده اند .

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با واکاوی پیامدها و فرصت‌های راهبردی حاصل از جنگ رمضان، اتحاد، انسجام و همبستگی بین مردم و حاکمیت وبین ارکان حاکمیت را یکی از پیامدهای پدیدآمده پس از این جنگ توصیف کرد.

حسنی همراهی و هم‌افزایی آحاد مردم را پشتوانه اصلی قدرت نظامی و عامل تبلور قدرت سرداران عرصه دیپلماسی دانست و خاطرنشان کرد که در مسیر صیانت از منافع ملی، برخورداری از پشتوانه مردمی و برون‌داد یکسان در موضع‌گیری‌های فراملی، ضرورتی انکارناپذیر است.

وی صیانت و حفاظت از اتحاد و همبستگی ایجاد شده را وظیفه همگانی برشمردند و از همه مسولان خواستند که در هر جایگاهی که هستند نگذارند که بلندگوهای تفرقه انگیز وحدت مردم را موشک باران کنند .

حسنی افزود: موفقیت در دفاع، ثمره اعتماد بین مردم و حاکمیت و در سایر سطوح مختلف اجتماعی و سیاسی است و امروزه شاهد هستیم قدرت‌هایی که با خوی وحشی‌گری به دنبال سقوط حاکمیت و نابودی تمدن ایران بودند، در پس شعارهای دروغین حقوق بشر شکست خورده و در برابر اراده این ملت زمین‌گیر شده‌اند.

سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی و اجتماعی استانداری فارس در بخش دیگری از صحبت‌های خود به جایگاه ویژه مرودشت به عنوان قطب فرهنگی و اقتصادی استان اشاره کرد و گفت این شهرستان با غنای فرهنگی و ظرفیت‌های عظیم در حوزه های کشاورزی ،صنعتی و تاریخی ، بدلیل وجود میراث گرانبهای تاریخی قسمت اعظمی از اصالت و هویت ایرانی ما را نمایندگی می‌کند .

وی با توجه به عملکرد مسعود طهماسبی به عنوان یک مدیر بومی و توانمند، گزارش عملکرد وی را در دوران مدیریت قابل‌ دفاع و مطلوب ارزیابی کرد و جابه‌جایی مدیران را روندی طبیعی در راستای پویایی بدنه اجرایی دولت دانست.



سرپرست معاونت سیاسی استانداری فارس با بیان اینکه درگیرحاشیه ها شدن سم مهلکی برای مدیریت شهرستان است ، خطاب به فرماندار جدید بر لزوم مدیریت اختلاف‌نظرها و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها تاکید کرد و افزود مدیران باید با روحیه جهادی، مشورت‌پذیری و همراهی با دستگاه‌های مختلف، خروجی تصمیمات شهرستان را بر پایه کار کارشناسی و رضایتمندی مردم استوار کنند.

حسنی در پایان، صیانت از شأن و جایگاه فرمانداری به عنوان نماینده عالی دولت و رکن اساسی نظام را از وظایف اصلی فرمانداران برشمرد و تصریح کرد که این شان و جایگاه باید با اقتدار حفظ شود اما اقتدار واقعی نه در خودرأیی، بلکه در قانون‌مداری، آگاهی نسبت به وظایف ،اخلاق‌مداری و تسلط علمی بر نحوه اداره شوراهاو کارگروههای تخصصی و ایجاد رضایتمندی مردم نهفته است.



وی تاکید کرد: در شرایط حساس کنونی که با دشمن مشترک روبرو هستیم، هرگونه تفرقه و ناهماهنگی مانند شلیک موشکی به سوی وحدت ملی است و باید با استمرار اقتدار ملی در دو جبهه میدان و دیپلماسی، از منافع جهانی ملت ایران پاسداری کرد.