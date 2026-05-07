کلانتری: جمهوری اسلامی ایران تنها ابرقدرت واقعی دنیاست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری عصر پنجشنبه در جلسه جهاد تبیین حرم مطهر شاهچراغ (ع) با بیان اینکه جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی در نوع خود بی‌سابقه بوده است، گفت: برای نخستین‌بار، آمریکا به‌صورت رسمی و علنی اعلام کرد که با هدف برچیدن نظام جمهوری اسلامی و روی کار آوردن نظامی جدید وارد جنگ شده است.

وی افزود: اگرچه آمریکا طی ۴۷ سال گذشته همواره به دنبال تضعیف و نابودی جمهوری اسلامی بوده، اما هیچ‌گاه این موضوع را به‌صورت رسمی و آشکار مطرح نکرده بود و حتی در مقاطعی جمهوری اسلامی را به رسمیت می‌شناخت.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) با تأکید بر اینکه نقطه مرکزی جنگ رمضان، نابودی اصل نظام جمهوری اسلامی و سپس تجزیه کشور بود، ادامه داد: امروز دشمنان جمهوری اسلامی از اهداف اولیه خود عقب‌نشینی کرده‌اند و تمام تمرکزشان بر موضوعاتی همچون باز شدن تنگه هرمز قرار گرفته است که این نشان‌دهنده شکست راهبرد اصلی آنان است.

حجت الاسلام کلانتری، وحدت و انسجام ملی را مهم‌ترین عامل مقابله با توطئه‌های استکبار دانست و گفت: نقطه مقابل خواسته دشمن، انسجام ملی و حرکت در مسیر ولایت است و هرچه جامعه در این مسیر متحدتر باشد، قدرت جمهوری اسلامی افزایش پیدا می‌کند.



وی با اشاره به جایگاه ولایت فقیه در نظام اسلامی تصریح کرد: کارکرد اصلی ولایت فقیه در عرصه حکومت، تصمیم‌گیری‌های کلان و مسائل عملیاتی همچون صلح، جنگ و اداره جامعه است و التزام عملی به ولایت نیز در همین عرصه معنا پیدا می‌کند.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) افزود: در مسائل نظری و علمی ممکن است دیدگاه‌های مختلفی وجود داشته باشد، اما آنجا که موضوع اداره کشور، قانون‌گذاری و تصمیمات حاکمیتی مطرح است، تبعیت از ولی فقیه ضروری بوده و رمز پیروزی جمهوری اسلامی نیز همین تبعیت و انسجام ملی است.

تبعیت از ولی‌فقیه، عامل قدرت‌آفرینی جمهوری اسلامی است

حجت الاسلام کلانتری با بیان اینکه جمهوری اسلامی از ظرفیت تبدیل شدن به یک ابرقدرت برخوردار است، اظهار کرد: عنصر ولایت و ولایتمداری، جمهوری اسلامی را به قدرتی منحصر به فرد تبدیل کرده و این پیوند، حکومت اسلامی را به اراده الهی متصل می‌کند.

وی تأکید کرد: اطاعت از ولی فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت، در حقیقت اطاعت از خداوند متعال است و همین باور، مهم‌ترین منشأ قدرت‌آفرینی برای جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.